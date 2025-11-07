Grado prepara unas jornadas gastronómicas para chuparse los dedos (y son novedad en el concejo)

Grado estrena jornadas gastronómicas novedosas para los días 13, 14, 15 y 16 de este mes de noviembre. Las setas y el pitu serán los protagonistas de una nueva cita en torno al mantel que debuta en la capital moscona y que promete dejar muy buen sabor de boca a los asistentes, gracias a las propuestas de un total de ocho establecimientos que se han sumado a esta iniciativa.

Quienes se animen podrán degustar un menú completo en la Pulpería Grao, además en el Linde de la plaza General Ponte. En el Guggen apuestan por un pincho elaborado a partir de estos dos ingredientes, mientras que en la Cafetería Expres se podrá degustar una tapa. En el Feudo Real se pondrán a disposición de los clientes varios platos a elegir, mientras que en el Rincón de Fufo y en El Manantial elaborarán un plato de degustación. Finalmente, en la Sidrería Pepe el Bueno habrá dos platos a elegir.

Las jornadas son impulsadas por el Ayuntamiento de Grado, y las propuestas culinarias y los precios se expondrán en la fachada de cada uno de los establecimientos participantes.