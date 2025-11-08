Sesión de asturianada en Grado: esta es la actuación prevista en el Teatro- Auditorio
Carlos Velasco, Lorena Corripio y Marina Carbajosa ofrecen un recital gratuito a las 19.30 horas
La canción asturiana toma el escenario en Grado este sábado, a las 19.30 horas. El Teatro- Auditorio de la capital moscona alberga una actuación muy especial con los ganadores del premio Obdulia Álvarez “La Busdonga” del año pasado.
Carlos Velasco, Lorena Corripio y Marina Carbajosa, premiados en las categorías masculina, femenina y moza, respectivamente, se subirán a las tablas para desgranar algunas de las mejores canciones de tonada del repertorio regional, en una sesión con entrada gratuita hasta completar aforo y dentro del ciclo "Autores nel Camín".
Este certamen de canción asturiana rinde homenaje a Obdulia Álvarez Díaz “La Busdonga”, una mujer que en el siglo XX se impuso a los estereotipos y destacó por su enorme talento musical. La asturianada, además, se pone en valor en encuentros como este "como medio esencial para la transmisión oral de tradiciones, costumbres y la esencia del paisaje asturiano", por lo que fue declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.
Los aficionados al género tienen esta tarde la oportunidad de disfrutar con tres de las mejores voces del panorama actual en una sesión que promete una gran entrada.
