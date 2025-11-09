Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grado vibra con la mejor canción asturiana: así fue el recital de los campeones del certamen de homenaje a La Busdonga

Carlos Velasco, Lorena Corripio y Marina Carbajosa deleitaron al público

La actuación del cantante Carlos Velasco, ayer, en el centro cultural de Grado. | A. G.

La actuación del cantante Carlos Velasco, ayer, en el centro cultural de Grado. | A. G.

Luján Palacios

Luján Palacios

Grado

Aplauso y ovación para la tonada en Grado. La canción asturiana tomó este sábado el escenario del auditorio del nuevo centro cultural de la capital moscona con una actuación muy especial que reunió a los ganadores del premio Obdulia Álvarez "La Busdonga" del año pasado.

Tres grandes voces, las de Carlos Velasco, Lorena Corripio y Marina Carbajosa, premiados en las categorías masculina, femenina y moza, respectivamente, que hicieron un repaso por algunas de las mejores canciones de tonada del repertorio regional, en una sesión con entrada gratuita hasta completar aforo y dentro del ciclo "Autores nel Camín".

Una velada para vibrar con los tres laureados intérpretes, con lleno de público en una nueva muestra del éxito del esperado equipamiento cultural moscón.

