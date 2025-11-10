Cierran (temporalmente) la Oficina de Turismo y el Museo Villa ya Mercáu de Grado: esta es la fecha de reapertura

La Oficina de Turismo y el museo Villa ya Mercáu de Grado, ambos ubicados en el Palacio de Fontela, estarán cerrados hasta el próximo día 18 de noviembre, tal y como informa el ára de Cultura del Ayuntamiento moscón. La reapertura de ambos equipamientos tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre.

No obstante, para todos los turistas o peregrinos del Camino de Santiago que lleguen estos días a la villa se seguirán prestando los servicios necesarios en la primera planta de la Casa de Cultura, en el Palacio de Miranda Valdecarzana de la Calle Cerro de la Muralla.

Allí se sellarán las credenciales de los caminantes y se entregarán mapas o folletos a todo el que lo necesite en horario de lunes a domingo de 10:00 horas a 20:45 (el fin de semana cierra una hora de 14:00 a 15:00), o también en el Ayuntamiento (de lunes a viernes por la mañana).