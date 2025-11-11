La historia de amor de Marisol y Jose es de película: el nuevo corto del director de Grado Julio de la Fuente se estrena en el Festival de Cine de Gijón

"Alberto y Rosario no pueden estar más felices. Ambos están recién jubilados y su hija, Begoña, les va a hacer abuelos por primera vez. Todo apunta a que va a ser una de las épocas más plenas de su vida. Pero todo se tuerce cuando una caída de Rosario pone en jaque la vida que habían planeado. Alberto deberá, entonces, hacer acopio de todas sus fuerzas y demostrar hasta donde está dispuesto a llegar por el inmenso amor que siente por su mujer".

Esta es la sinopsis de "Frío otoño", el nuevo corto del moscón Julio de la Fuente, que se estrena en el marco del Festival de Cine de Gijón el próximo 19 de noviembre a las 20.00 horas en la Laboral. De la Fuente es director y guionista de esta obra muy especial para Grado, pues está basada en la historia de amor real de una pareja de la villa, cuyos nombres verdaderos son Jose y Marisol.

"Amor verdadero, hasta el final"

La cinta aborda el tema del Alzheimer a través de hechos reales que, tal y como ha manifestado el propio director, son un ejemplo de "amor verdadero, hasta el final".

El corto ha sido seleccionado para el Festival de Cine de Gijón en la sección Día de Asturias Competición. Está protagonizado por José Arribas, Maite Menéndez y Santi Blanco. Producido por La Luna Producciones, ha contado con Nacho Valle como cámara y Adrián Rey como responsable de sonido.

Localización en Grado

La cinta se rodó en Grado y en Mieres, municipios que han colaborado con esta nueva propuesta del director moscón, que cuenta con una laureada trayectoria de sus películas en festivales de todo el mundo.

Una de sus películas más premiadas, "El Hogar", se vio recientemente en el Centro Cultural de Grado para celebrar la inauguración del equipamiento, siendo la primera en proyectarse en este espacio ubicado en el centro de la villa.