Grado saca a contratación el proyecto para la mejora del abastecimiento de agua a la zona de San Juan

El Ayuntamiento de Grado ha sacado a contratación el proyecto para ejecutar las obras de mejora del abastecimiento de agua a la zona de San Juan. Con la iniciativa, licitada con un presupuesto de 329.918,45 euros, se pretende dar solución, entre otros aspectos, a los problemas de turbidez que afectan al suministro de esta zona y su entorno. Las empresas interesadas en hacerse cargo de los trabajos tienen de plazo hasta el 25 de noviembre para presentar sus ofertas.

Tal y como se explica en la documentación que se acompaña para la licitación del proyecto, esta zona situada el oeste de la villa se abastece en este momento de la captación de Bondeo. Desde este punto, el suministro llega al depósito de Los Fornos, que es el de cabecera de todo el entorno.

El número de habitantes abastecidos en la actualidad es de 248 vecinos repartidos por los núcleos de población de Alvaré, Los Fornos, Los Macetes, Las Novales, San Xuan, Acebéu, La Barraca de Arriba, La Llinar, La Llamiella y Rozadas. Además, existe en estos puntos una importante cabaña ganadera "que en épocas de sequía tiene una demanda importante de la red".

Estación de tratamiento

El problema, se expone, es que la captación de Bondeo "presenta episodios de turbidez importantes, por lo que se hace necesario realizar una actuación con el objeto de mejorar la calidad del agua". Y la solución por la que se opta después de analizar alternativas es instalar una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) en una parcela anexa al depósito de Los Fornos "para tratar toda el agua captada en Bondeo".

El presupuesto de la obra es elevado porque se trata de una intervención notable para una infraestructura que después estará "telecontrolada y telemandada mediante una remota tipo Hermes de Microcom o similar".

Plazo de ejecución

Una vez se presenten las ofertas, se analicen y se adjudique a la propuesta considerada más ventajosa, el plazo de ejecución de las obras previsto, si no hay inconvenientes, será de tres meses contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo.