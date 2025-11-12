Seres mágicos de seronda, chocolatada, pintacaras y más en las actividades para público familiar de este fin de semana en Grado: este es el programa para el viernes y el sábado
Desfiles y talleres, entre las propuestas municipales para disfrutar con los más pequeños en la villa moscona
Fin de semana con muchas actividades para público familiar en Grado. La concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento organiza "Serondina 2025", con un programa que se inicia este viernes, 14 de noviembre, con un "pintacaras mitológico" en las instalaciones del IES César Rodríguez de 16.00 a 17.00 horas y al que seguirá un pasacalles de seres mitológicos que desfilará desde este instituto hasta el parque de Abajo en horario de 17.00 a 18.00 horas.
"Puedes venir disfrazado de ser de la mitología asturiana" o participar ataviado con el traje del país, animan desde el Ayuntamiento.
De 18.00 a 20.00 horas habrá juegos tradicionales en el parque de Abajo y en este mismo punto, de 20.00 a 22.00 horas habrá chocolatada con churros en el parque de Abajo. En caso de lluvia, todas las actividades serán en El Frontón.
El sábado las propuestas de animación continúan con el "Taller en familia" a partir de las 16.00 horas. "Creación de seres mágicos de Seronda" es el lema bajo el que se desarrollará esta actividad dirigida a familias con niños de 1 a 5 años y que se celebrará en el IES César Rodríguez. Para este taller es necesaria inscripción previa a través del teléfono 637702826 en horario de 09.00 a 14.00 horas.
