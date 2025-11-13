Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
Los bomberos sacaron al ocupante del vehículo accidentado, en la carretera nacional a la altura de Anzo
Un varón ha fallecido en un accidente de tráfico en la Nacional 634, a la altura del punto kilométrico 428, en la localidad de Anzo, en Grado.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 4:22 horas de la mañana. En la llamada, realizada desde el Centro de Control de Sestiello, se indicó que un vigilante se había encontrado un turismo accidentado con una persona en su interior. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Grado que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.
Los bomberos procedieron a excarcelar al ocupante del vehículo accidentado. Por su parte, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Grado y la UVI Móvil de Oviedo, pero el varón resultó fallecido.
Los efectivos de bomberos finalizaron la intervención y retiraron de regreso al parque a las 5:08 horas.
La sala del 112 del SEPA informó, además de al SAMU, a la Guardia Civil.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Esta es la última universidad privada (y que se instalará en Asturias) en caer en manos de un fondo de inversión por 2.000 millones de euros