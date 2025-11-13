Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Rober contra el cáncer" sigue contribuyendo a la investigación: la beca que recuerda a Roberto González se entregó en el Teatro Calderón de Madrid

Nicolás de las Heras y José Javier García representaron al proyecto del reto solidario en el acto: "Es un orgullo"

Un momento de la entrega de la beca de "Rober contra el cáncer" a la doctora Tania Fleitas por parte de Nicolás de las Heras y José Javier García. / N. H.

Paula Tamargo

Grado

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) entregó un año más sus becas y la iniciativa del Reto solidario "Rober contra el cáncer" no fallado a la cita. Se concedieron un total de 70 becas, entre ellas, la financiada por este proyecto con sello moscón al que da visibilidad el atleta ultrafondista Nicolás de las Heras y que ha recaído en la doctora Tania Fleitas Kanonnikoff, del Hospital Clínico Universitario de Valencia y en su investigación sobre la "Caracterización molecular del cáncer gástrico de pacientes jóvenes: identificación de biomarcadores predictivos de respuesta a terapia en PDOs".

La beca de "Rober contra el cáncer" tiene una dotación de 20.000 euros y en representación del proyecto acudieron Nicolás de las Heras y José Javier García, que la entregaron personalmente a la doctora.

Mejorar supervivencia y calidad de vida

Las becas SEOM han distribuido en esta ocasión un total de 1,3 millones de euros entre oncólogos médicos en un acto que tuvo lugar este miércoles en el Teatro Calderón de Madrid en el marco del Congreso SEOM2025. Con las dotaciones de las becas, se les "permitirá investigar y formarse para mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes con cáncer".

Nicolás de las Heras, Tania Fleitas y José Javier García, en Madrid. / N. H.

"Se han entregado 4 estancias en el extranjero, 12 Bolsas de Viaje SEOM para rotaciones externas, 1 beca de intensificación, 10 Premios SEOM para tesis doctorales para investigadores jóvenes, 2 premios SEOM para residentes destacados y 40 proyectos de investigación, 4 de ellos para Secciones SEOM. Además, se concede una Ayuda SEOM a la Beca Joan Rodés", destaca la sociedad.

Lucha contra la enfermedad

Las becas están financiadas por empresas, farmaceúticas y otros donantes, como el reto solidario "Rober contra el cáncer", que desarrolla distintas iniciativas a lo largo del año para contribuir a la investigación y que nació de la lucha contra la enfermedad de Roberto González, que padeció un cáncer gástrico y falleció en mayo de 2023 a los 46 años.

Tal y como indicó Nicolás de las Heras es un "orgullo" que la beca que recuerda a Roberto González siga entregándose y contribuyendo a financiar la investigación.

