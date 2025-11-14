La historia de una pequeña heroína con una enfermedad ultrarrara llega a Grado: "Inma y la luz de las estrellas" se presenta el lunes en la Casa de Cultura

"Inma y la Luz de las Estrellas" es el título del cuento solidario que se presenta este próximo lunes, 17 de noviembre, en la Casa dde Cultura de Grado. La obra cuenta la historia de Inma, "una estrella caída del cielo que ilumina a todos los que la rodean" y se trata de un proyecto que busca dar visibilidad a la realidad del síndrome de ReNU, una enfermedad ultrarara que provoca pluridiscapacidad. El acto es a las 19.00 horas.

"También es una forma de acercar a los niños a la diversidad, mostrando que cada persona es única y especial", destacan desde el área de Cultura de Grado, que señala que "con cada ejemplar ayudas a que Inma pueda seguir recibiendo las terapias que necesita para continuar mejorando".

"Aún no sabemos donde puede llegar"

Inma, la niña que da nombre a esta obra, es hija de Cristina Arias y de Santy Menor. Explica la madre que la enfermedad afecta tanto a nivel motor como a nivel intelectual. "Aún no sabemos a donde puede llegar. Ella puede caminar, pero, por ejemplo, no puede ni subir escalones ni habla", detallaba en este periódico en octubre pasado.

El libro que tienen a la venta tiene varios objetivos, entre ellos, lograr fondos para investigar, poder seguir con las terapias que necesita la pequeña y concienciar sobre esta enfermedad ultrarrara. Inma es corverana pero tiene vínculos familiares con Grado.