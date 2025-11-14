La historia de una pequeña heroína con una enfermedad ultrarrara llega a Grado: "Inma y la luz de las estrellas" se presenta el lunes en la Casa de Cultura
El acto, con fines solidarios y para dar a conocer la dolencia, es a las 19.00 horas
"Inma y la Luz de las Estrellas" es el título del cuento solidario que se presenta este próximo lunes, 17 de noviembre, en la Casa dde Cultura de Grado. La obra cuenta la historia de Inma, "una estrella caída del cielo que ilumina a todos los que la rodean" y se trata de un proyecto que busca dar visibilidad a la realidad del síndrome de ReNU, una enfermedad ultrarara que provoca pluridiscapacidad. El acto es a las 19.00 horas.
"También es una forma de acercar a los niños a la diversidad, mostrando que cada persona es única y especial", destacan desde el área de Cultura de Grado, que señala que "con cada ejemplar ayudas a que Inma pueda seguir recibiendo las terapias que necesita para continuar mejorando".
"Aún no sabemos donde puede llegar"
Inma, la niña que da nombre a esta obra, es hija de Cristina Arias y de Santy Menor. Explica la madre que la enfermedad afecta tanto a nivel motor como a nivel intelectual. "Aún no sabemos a donde puede llegar. Ella puede caminar, pero, por ejemplo, no puede ni subir escalones ni habla", detallaba en este periódico en octubre pasado.
El libro que tienen a la venta tiene varios objetivos, entre ellos, lograr fondos para investigar, poder seguir con las terapias que necesita la pequeña y concienciar sobre esta enfermedad ultrarrara. Inma es corverana pero tiene vínculos familiares con Grado.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Estoy harto de echar currículums y no me sale nada': tienen más de 45 años, buscan trabajo en Asturias y ahora estas empresas tratan de ayudarles
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Muere una ovetense de 34 años en Navarra al chocar tras circular 11 kilómetros en sentido contrario por la autopista