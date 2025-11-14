El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: "Estamos destrozados"

Enrique Fernández Fernández, conocido como Kike, un camionero de 33 años natural de la localidad gradense de La Figal, falleció en la madrugada de este jueves al salirse de la calzada y estrellarse contra un muro. Acudía a Trubia para recoger el camión con el que trabajaba. Su fallecimiento ha causado hondo pesar en Grado. Su padre, Ramón Fernández, expresaba en la tarde de este jueves el sentir de la familia: "Estamos destrozados, no puedo ni hablar". Aparte de sus padres Ramón y Pilar, Kike Fernández deja a su pareja, Desirée Soberón.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 428 de la carretera de Galicia por el interior (N-634), cuando el conductor se salió de la calzada, por razones que se están analizando, y colisionó brutalmente contra un muro, falleciendo prácticamente en el acto.

El cadáver fue hallado por un vigilante poco antes de las 4.22 de la madrugada. El Centro de Control de Sestiello dio cuenta del siniestro al Centro de Coordinación de Emergencias, que movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Grado que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo de primera salida.

Los bomberos procedieron a excarcelar al ocupante del vehículo accidentado. Por su parte, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) activó al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Grado y la UVI Móvil de Oviedo, que sólo pudieron certificar el fallecimiento del hombre, que presentaba lesiones incompatibles con la vida. Los efectivos de bomberos finalizaron la intervención y retiraron de regreso al parque a las 5.08 horas.

Capilla ardiente

El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de La Corredoria, donde se le practicó la autopsia. A primera hora de la tarde, los restos de Enrique Fernández se trasladaron al tanatorio de Grado, donde la capilla ardiente quedó instalada en la sala tres. Durante toda la jornada fueron numerosas las personas que acudieron al tanatorio para dar su pésame y confortar a la familia, sobrepasada por este fallecimiento tan sorpresivo e injusto.

Entre las personas que acudieron al tanatorio se contaban numerosos aficionados al rally. Kike Fernández estaba muy vinculado al Rallysprint Villa de Grado, una cita deportiva que cada año llena el concejo moscón. Él mismo participaba como copiloto y era muy conocido en el mundo del rally, que está consternado por su fallecimiento en un carretera que conocía a fondo.

Este jueves, el cadáver será recibido en la iglesia parroquial de San Cosme de Rañeces, a las cuatro y media de la tarde, para la celebración del funeral de cuerpo presente, y a continuación será enterrado en el cementerio parroquial.