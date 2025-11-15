Fin de semana de pitu y setas en Grado: Turismo anima a llenar la hostelería para disfrutar de sus jornadas gastronómicas

Grado está de Jornadas gastronómicas del pitu y las setas y la concejalía de Turismo de Grado anima a disfrutar de esta cita que trae a la villa otro aliciente más para visitar la capital moscona y probar el buen hacer de su hostelería. Las propuestas de los diferentes establecimientos se sirven desde el pasado día 13 y hasta el 16 de noviembre, con lo que este fin de semana, sábado y domingo, es posible darse un gusto con las elaboraciones que con mimo preparan los establecimientos.

"Las setas y el pitu son los protagonistas de una nueva cita en torno al mantel que debuta en la capital moscona y que promete dejar muy buen sabor de boca a los asistentes, gracias a las propuestas de un total de ocho establecimientos que se han sumado a esta iniciativa", se destaca en la promoción de la cita.

La edil de Turismo, Lorena Álvarez Cabo, incidió en invitar a vecinos y a visitantes a "llenar nuestra hostelería y a disfrutar de la calidad que tienen sus elaboraciones". "Grado está este fin de semana con estas jornadas, una magnífica propuesta por parte de los hosteleros. Cada establecimiento hace un plato en torno al pitu y a las setas, una tapa, una sugerencia en su carta o hacen menús completos. Es la primera vez que se hace, es fruto de las sinergias que surgieron de la experiencia de los certámenes de pinchos y de tapas que se hacían en años anteriores y han sido los hosteleros los que han iniciado esta propuesta que cuenta con todo el apoyo del Ayuntamiento", destacó Álvarez Cabo.

Establecimientos participantes

Quienes se animen podrán degustar un menú completo en la Pulpería Grao (Curato, 4), además en el Linde (plaza General Ponte, 12). En el Guggen (Valentín Andrés, 14)apuestan por un pincho elaborado a partir de estos dos ingredientes, mientras que en la Cafetería Expres (Manuel Pedregal, 25) podrá degustar una tapa. En el Feudo Real (Tras los Hórreos, 2) se pondrán a disposición de los clientes varios platos a elegir, mientras que en el Rincón de Fufo (Plaza Longoria, 22) y en El Manantial (Manuel Pedregal, 21) elaborarán un plato de degustación. Finalmente, en la Sidrería Pepe el Bueno (Eduardo Sierra, 9) habrá dos platos a elegir.