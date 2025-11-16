El Casino de Grado celebró un encuentro de socios para iniciar la temporada con la nueva directiva de la entidad

Encuentro de socios del Casino de Grado para iniciar temporada con la nueva directiva, a cuyo frente está actualmente Eva Álvarez Pravia, que asumió recientemente la presidencia de la emblemática entidad moscona. Fue un acto para conversar y compartir, con un pincheo, al que acudieron jóvenes y mayores, pues hay familias con varias generaciones de miembros.

Álvarez Pravia es hija del recordado Laurentino Álvarez, "Tino Tarralva", que presidió la entidad durante más de dos décadas. Ella estuvo vinculada al Casino desde su infancia y ha cogido las riendas, tal y como explicaba hace unas semanas en este periódico, para revitalizar la actividad de este espacio de encuentro que es el Casino. "Es algo que mi padre cuidó mucho y daba pena ver cómo se iba apagando”, indicaba entonces.

Modernizar y abrir a gente de todas las edades

En esta nueva etapa se quiere abrir el Casino a gente de todas las edades, desde los socios de más edad, que siguen reuniéndose en las tardes para juegos de mesa y otras actividades, hasta los más jóvenes que pueden tener en él un punto de encuentro para socializar o celebrar eventos.

El antiguo edificio del Casino, al fondo de la imagen y hoy tristemente desaparecido. / P. T.

"Queremos recuperar actividades, volver a organizar el baile de fin de año, quizás incluso hasta con cena, concursos de disfraces en carnaval y domingos de vermú con puertas abiertas, para que la gente venga, vea lo que hay y se anime a hacerse socia. Hay que abrir el espacio a eventos externos, como cumpleaños o reuniones. No se trata solo de mirar al pasado, también queremos adaptarnos a lo que la gente busca hoy", explicaba Eva Álvarez Pravia.

Entre los retos de la nueva directiva también se encuentra el de colaborar con otras asociaciones para desarrollar actividades conjuntas y modernizar la entidad para que el Casino vuelva a tener su antiguo empuje.

El Casino comenzó a funcionar a principios del siglo XX en el antiguo edificio que tenía un frontal hacia el parque de Abajo y otro hacia Manuel Pedregal. Desaparecido, víctima de la piqueta, en su lugar hay hoy un edificio de viviendas donde el colectivo conserva su sede desde finales de los años setenta, una época en la que la entidad funcionaba como uno de los grandes centros neurálgicos de la vida social local.