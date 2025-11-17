"Ada Byron: La Tejedora de Números" llega al Centro Cultural de Grado este viernes: así se pueden conseguir las entradas gratuitas para la función de teatro

"Ada Byron: La Tejedora de Números" llega al Centro Cultural de Grado este viernes, 21 de noviembre, a las 20.00 horas con La Westia Producciones, que pone en escena una obra sobre la hija de Lord Byron, considerada como "La madre de la informática". Las entradas son gratuitas y pueden recogerse ya en la biblioteca municipal (dos por persona).

La obra de teatro, con una duración de 95 minutos sin descanso, trata sobre la vida de la matemática Ada Lovelace y es "un espectáculo que ambiciona rescatar del olvido a esta extraordinaria mujer y divulgar su importante figura".

"Ada se encuentra en la cama, muy enferma, y en su delirio ve a su padre muerto (Lord Byron) con el que repasa su propia vida en la que las matemáticas adquieren un gran protagonismo. Este repaso vital contribuye a que padre e hija se conozcan y surjan revelaciones y reproches que hacen cambiar la concepción que Ada tiene de su existencia y le llevan a tomar una sorprendente decisión", explica la sinopsis sobre la obra.

Visionaria, adelantada a su tiempo y desconocida

De la figura de la protagonista se destaca que pese a su relevancia "resulta ser toda una desconocida". "Ada Lovelace, matemática, es considerada la primera programadora de la historia y denominada por muchos como la madre de la informática actual. Mujer, visionaria y adelantada a su tiempo, vivió en la primera mitad del siglo XIX y sus investigaciones, olvidadas durante años, han sido determinantes en la aparición de la disciplina transversal que impregna todos los aspectos de la vida actual: la informática. Además, se da la circunstancia que es la única hija legítima del poeta romántico Lord Byron", explica la información que se aporta para la promoción de la cita.

La puesta en escena es un montaje "con información útil y entretenida para estudiantes de bachillerato y también para público general".Ha conseguido el Premio Jovellanos a la Producción Escénica y triunfó en la gala de los Premois OH! de las Artes Escénicas de Asturias con 6 galardones: Mejor Espectáculo, Producción, Dirección (Ernesto Arias), Actriz (Ici Díaz), Vestuario (Azucena Rico) e iluminación (Pelayo Rodríguez)

Ha sido seleccionada para el Itinerario Constelaciones de Camino Escena norte, durante el año 2024 y ha participado en el Certamen Nacional de Teatro La Garnacha de Rioja, cosechando tres premios: Mejor actriz (Ici Díaz), Mejor actor de reparto (César Alonso) y el Premio del Público.