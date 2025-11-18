La casa más cara a la venta en Grado tiene ocho habitaciones y es una joya del siglo XVIII "con alma" y en la zona rural del concejo
La propiedad se conoce como palacio de los Díaz Miranda o de El Barreiro
"Una joya del siglo XVIII con alma". Así se publicita la venta del palacio de Grado que es actualmente la propiedad más cara en el mercado inmobiliario del municipio. Es una propiedad de tres plantas, 1.044 metros cuadrados construidos y 900 útiles, con 8 habitaciones, 5 baños, un espectacular patio alrededor del que se distribuye la vivienda, capilla anexa y una enorme finca. Está situada en la zona rural del concejo y es uno de los elementos destacados del patrimonio moscón: se trata del palacio de Bayo y tiene en este momento un precio de 1,7 millones de euros.
La inmobiliaria que la tiene la venta destaca que además de vivienda podría tener otros usos, como el de negocios dedicados a la celebración de eventos, y que la construcción está en buen estado de conservación, "ya que ha sido rehabilitada en diferentes momentos, respetando siempre su esencia original".
Un viaje a otro tiempo
En efecto, el palacio guarda todo su encanto, pues mantiene mobiliario y decoración original y recorrer sus estancias es como hacer un viaje a otro tiempo, como se puede apreciar en la galería de imágenes (para verlas pincha aquí).
El palacio se conoce como de los Díaz Miranda o también como El Barreiro y entre otras características cuenta con una impresionante galería, un comedor con una chimenea de piedra muy antigua o una biblioteca empotrada de madera, entre otros elementos singulares de la propiedad, en un enclave natural de gran belleza y una ubicación a pocos minutos de la autovía que comunica Grado con Oviedo.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas