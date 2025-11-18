La casa más cara a la venta en Grado tiene ocho habitaciones y es una joya del siglo XVIII "con alma" y en la zona rural del concejo

"Una joya del siglo XVIII con alma". Así se publicita la venta del palacio de Grado que es actualmente la propiedad más cara en el mercado inmobiliario del municipio. Es una propiedad de tres plantas, 1.044 metros cuadrados construidos y 900 útiles, con 8 habitaciones, 5 baños, un espectacular patio alrededor del que se distribuye la vivienda, capilla anexa y una enorme finca. Está situada en la zona rural del concejo y es uno de los elementos destacados del patrimonio moscón: se trata del palacio de Bayo y tiene en este momento un precio de 1,7 millones de euros.

La inmobiliaria que la tiene la venta destaca que además de vivienda podría tener otros usos, como el de negocios dedicados a la celebración de eventos, y que la construcción está en buen estado de conservación, "ya que ha sido rehabilitada en diferentes momentos, respetando siempre su esencia original".

Un viaje a otro tiempo

En efecto, el palacio guarda todo su encanto, pues mantiene mobiliario y decoración original y recorrer sus estancias es como hacer un viaje a otro tiempo, como se puede apreciar en la galería de imágenes (para verlas pincha aquí).

El palacio se conoce como de los Díaz Miranda o también como El Barreiro y entre otras características cuenta con una impresionante galería, un comedor con una chimenea de piedra muy antigua o una biblioteca empotrada de madera, entre otros elementos singulares de la propiedad, en un enclave natural de gran belleza y una ubicación a pocos minutos de la autovía que comunica Grado con Oviedo.