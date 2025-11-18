Doce perros en adopción en la protectora de animales de Grado, que busca voluntarios y casas con mucho amor para dar (y recibir)

Se llaman "Broma", "Liam", "Merlín", "Bruti", "Atila", "Nerón", "Trusky", "Negrón", "Rufo", "Duque", "Chula" y "Valentín" y la protectora GraoAnimals ha lanzado una campaña para su adopción. Al colectivo le gustaría que "conozcan el calor de un hogar y una familia", explica Yolanda Suárez, una de las voluntarias que gestiona el espacio donde los albergan..

Suárez destaca que "ayudamos a todos aquellos animales que son abandonados o viven en las calles, luchando contra el maltrato hacia los que no tienen hogar". Actualmente, son trece los perros que tienen recogidos, aunque solo doce están en adopción, ya que uno de ellos, "Max", "está en acogida pre adopción y, si todo sale bien, conseguiría tener una familia". Cada uno de ellos tiene su propia historia, en la mayoría de ocasiones, desconocida. "No sabemos por lo que han pasado, qué pasado han tenido, si alguna vez han estado en un piso o vivido dentro de una casa", indica.

Toda una vida sin hogar

"Liam" es el perro que más tiempo lleva en el albergue. "Está con nosotros desde hace dos años, es decir, toda su vida", indica la voluntaria. "Lo sacamos de un contenedor de basura cuando tenía tan solo un mes con dos hermanos más que ya han sido adoptados", recuerda. El can es un "Azul de Gascuña", una raza de caza que, aunque le hace ser muy enérgico, también es "muy obediente, muy inteligente, muy bueno y nos gustaría que tuviera una oportunidad". Junto a él, los otros dos más veteranos son "Broma" y "Merlín", que le hacen compañía desde hace, aproximadamente, año y medio.

Los perros actualmente en adopción. / Protectora Graoanimals

Desde la protectora quieren concienciar a la gente de que "son animales que necesitan una adaptación, porque aunque con nosotras tienen amor, cuidados, alimentación e higiene, adoptarlos implica un compromiso y significa darle una segunda oportunidad a un animal que no sabemos qué vida ha tenido".

Para las adopciones, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la protectora a través de WhatsApp en los números de teléfono 698 93 79 22 o 639 24 43 47. "Necesitamos gente que sea comprometida y que tenga claro en qué se está metiendo. Que no tiren la toalla a la primera de cambio", señalan.

Pero encontrar casa a estos doce amigos de cuatro patas no es el único objetivo que GraoAnimals se ha marcado. "Buscamos voluntarios que nos ayuden a reforzar los turnos que tenemos en la protectora, aunque todo el mundo es bienvenido y siempre hay posibilidad de adaptarse a los horarios de los que, de verdad, quieran ayudarnos".

Una pata amiga

En la mayoría de protectoras los recursos son escasos y la actividad del voluntariado se hace imprescindible para mejorar las condiciones de vida de los animales. En GraoAnimals esto no es distinto. "El albergue lo gestionamos con dos turnos diarios, mañana y tarde, donde estamos dos o tres horas en cada turno", explica Yolanda Suárez. El problema es que "solo hay una persona, porque somos pocos y no toda la gente puede venir todos los días ni todas las semanas".

Por eso, solicitan a todos aquellos que dispongan de algo de tiempo, "por poco que sea", que "nos tiendan una mano". En este sentido, Suárez apunta que "hay voluntariado de todo tipo y buscamos personas que puedan ayudar dependiendo de cómo tenga cada uno organizada su vida". Por ejemplo, "hay una chica que viene los fines de semana a pasear a los perros". Siempre hay "un turno fijo donde va a haber un veterano" y "cada uno aporta lo que puede".

"Disfrutan más y se relacionan mejor"

La idea es que no vaya solo uno en cada turno porque "cuantas más personas, más fácil y ameno se hace el trabajo de la limpieza y la alimentación". Además, añade Suárez, "los perros disfrutan más, se relacionan mejor y pueden salir a pasear más a menudo o durante más rato".

La campaña de captación de voluntarios comenzó hace alrededor de una semana, fecha en la que la protectora empezó a promoverlo a través de sus redes sociales. "Tengo cuatro nuevas voluntarias que van a empezar esta semana y ya tengo algún turno cubierto con dos personas fijas. Así que estamos muy contentos porque vemos que la gente quiere ayudar", señala Suárez.

Además de las adopciones y el voluntariado, GraoAnimals se ha propuesto llevar a cabo una serie de actividades de cara al próximo año para concienciar a la sociedad de la importancia de temas como la esterilización, las casas de acogida o las adopciones.

Nuevos objetivos

Actualmente, los voluntarios están acabando de hacer alguna pequeña reforma en el albergue que mejore la calidad de vida y la estancia de los animales recogidos. "Una vez que lo tengamos todo preparado, nos gustaría organizar una serie de actividades como jornadas de puertas abiertas, quedadas para sacar a los perros a pasear e, incluso, organizar charlas".

A esto se le suma la idea de "estar por lo menos un fin de semana al mes en el mercado de Grado, para repartir folletos sobre la protectora y dar más visibilidad, no tanto a lo que hacemos, sino a los animales que, al final, es por lo que estamos luchando".

Y es que, aunque "el trabajo a veces es muy duro, porque encuentras animales en muy mal estado", Yolanda Suárez reconoce que al final merece la pena. Y no solo por el amor que das, sino "por el que recibes".

Desde que comenzaron a recoger gatos callejeros para ofrecerles ayuda hasta hoy -el colectivo también cuida a felinos- la organización ha conseguido hogar para un centenar de animales que "hoy disfrutan de una vida llena de cuidados y cariño, gracias a nuestra labor y al apoyo de la ciudadanía"