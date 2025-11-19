Emy Marius Bolohan gana el "Asturias Skills" de electrónica del automóvil: así lo logró el joven, que se forma en el Ramón Areces de Grado
Con 21 años, se proclamó ganador en las pruebas celebradas en Avilés y representará al Principado en la competición nacional que tendrá lugar en febrero en Madrid
Lucía Rodríguez
Se llama Emy Marius Bolohan, es natural de Oviedo, tiene 21 años y hace dos que decidió dejar la hostelería para cumplir su sueño. Estudiar un grado formativo profesional de Electromecánica de Vehículos Automóviles y dedicarse a su verdadera pasión. El pasado 14 de noviembre, el joven, estudiante del Instituto de Educación Secundaria Ramón Areces de Grado, fue elegido el mejor en la especialidad de Tecnología del Automóvil en el concurso "Asturias Skills" que se celebró en el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés. Esto no solo le sirvió para darse cuenta de que el esfuerzo y la constancia valen la pena, sino también para representar al Principado en el "Spain Skills", a nivel nacional, que se celebrará en Madrid entre el 24 y el 28 de febrero.
Bárbara García, tutora del proyecto de Bolohan y profesora de Electricidad del grado que estudia el ovetense, define a su alumno como un chico "muy perfeccionista, muy responsable y muy maduro para su edad". Estas características, además de "su tenacidad, su compromiso y su sacrificio", le han llevado a alzarse con este importante reconocimiento y a que el año pasado el profesorado del centro Ramón Areces lo eligiera para participar en el certamen.
"No se trata solo de que saque buenas notas. Es un chico que además tiene una gran capacidad de comunicación y una educación con la que pocos chavales de su edad cuentan hoy en día", detalló García.
El mejor de los mejores
El alumno del centro moscón compitió con estudiantes de Avilés, Cangas de Narcea y Noreña en nueve supuestos prácticos que pusieron a prueba sus conocimientos y las habilidades adquiridas en el aula. Emy Marius Bolohan consiguió la máxima puntuación, un 93,8 sobre 100, demostrando así su destreza. Para ello, fueron necesarias muchas horas de trabajo y sacrificio y, desde el centro, "hemos trabajado con él en sesiones específicas y ahora nos tocará hacerlo para el nacional", apuntó Bárbara García.
En este sentido, la docente lamenta la falta de ayuda por parte de las administraciones, "cuya partida económica no sirve para cubrir todos los gastos que conllevará prepararle para la competición de Madrid", además de "el adelanto de la prueba, que normalmente se celebraba en abril, por lo que el tiempo para prepararnos es demasiado corto".
"Plena confianza en él"
Aun así, las expectativas del centro son buenas. "Nosotros tenemos plena confianza en él y sabemos que lo hará fenomenal". Ni el centro ni Bolohan tienen como objetivo principal ganar la prueba nacional, "aunque sería estupendo". "Sí nos gustaría quedar, al menos, entre los tres primeros puestos". La tutora de Emy Marius Bolohan asegura que "nuestro objetivo es ir a hacer un buen papel".
Esta experiencia "impulsa la motivación del alumnado y da visibilidad al trabajo del profesorado y la calidad de nuestra Formación Profesional", indicó García. De la competición nacional, saldrán los representantes de España para participar en el europeo y de ahí los del mundial: "Llegar hasta allí ya sería superar cualquier expectativa".
