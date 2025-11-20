El proyecto "Arraigados" recala en Sama y Bayo: así fue la visita de los estudiantes del IES César Rodríguez a la zona rural de Grado

El proyecto "Arraigados" del Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez de Grado ha recalado en Bayo y en Sama, localidades que han visitado cinco alumnos y alumnas de tercer curso de la ESO. Los chavales conocieron el Museo Etnográfico de Sama, "descubriendo historias y tradiciones del valle, y disfrutaron del trabajo del artesano de la madera Olegario, quien les recibió en su taller y les mostró parte de su oficio", destacan desde el centro.

En el caso de Bayo estuvieron en casa de una vecina, Maribel, "donde pudieron ver sus animales y aprender sobre la vida en el medio rural". En El Pedreo también pudieron entrar en el hogar de Bárbara, que asimismo "compartió con ellos su experiencia y conocimientos".

En esta nueva actividad que lleva a los alumnos del centro por distintos pueblos de Grado y a participar en iniciativas de tipo intergeneracional también han estado acompañados por responsables del programa Rompiendo Distancias y de la Universidad de Oviedo.

Un momento de las actividades. / IES César Rodríguez

"Arraigados" tiene como finalidad que los estudiantes del instituto conozcan el municipio, las zonas rurales y sus actividades tradicionales así como las posibilidades de futuro de estas en la empresa actual y con las nuevas aportaciones de la ciencia y la tecnología.

Combatir la soledad no deseada

El proyecto se lleva a la práctica con iniciativas como encuentros intergeneracionales como los que se han producido en Sama y Bayo este miércoles, día de la semana en el que se producen las salidas. Se dan en estas actividades momentos compartidos entre jóvenes y mayores y estos últimos explican y comentan con los alumnos la historia, patrimonio y forma de vida en sus pueblos. La propuesta contribuye además a combatir la soledad no deseada de los mayores, objetivo también de esta propuesta.

Los estudiantes, ante un hórreo. / IES César Rodríguez

"Arraigados" acaba de recibir un reconocimiento nacional, el "Premio Apoyo a las personas mayores", cuya convocatoria organiza la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la ONG Educo, con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.