Un queso de oro que enorgullece a Grado: la felicitación municipal a la quesería moscona que se coronó en la última cita de los World Cheese Awards

La Quesería Temia sigue destacando por la calidad de sus elaboraciones, que se colocan en el podio de las mejores del mundo como certifican los resultados en los certámenes internacionales a los que acuden. Así ha sido de nuevo recientemente, concretamente en los World Cheese Awards que se celebraron en Berna (Suiza) la pasada semana, donde su Afuega'l Pitu de trapo blanco logró una medalla de oro.

"Queremos felicitar a Quesos Temia por su reciente Oro en los World Cheese Awards celebrados estos días en Suiza. Estamos muy orgullosos de nuestras queserías y de que el Afuega'l Pitu se reconozca internacionalmente. Gracias", han escrito este jueves los responsables del Ayuntamiento de Grado para dar la enhorabuena a esta quesería, una de las tres que hay en el municipio y que llevan su nombre dentro y fuera de nuestras fronteras.

La certificación del premio logrado por el queso de Temia. / A. G.

Por su parte, la quesería daba la noticia del premio a su vuelta de Suiza: "No podemos estar más orgullosos, desde Suiza camino de casa con un oro para nuestro queso Afuega'l Pitu trapo blanco. Gracias por vuestro apoyo, porque estos reconocimientos también son vuestros".