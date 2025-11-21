Más autobuses entre Grado y Oviedo: estos son los horarios de los nuevos servicios, que se refuerzan también los domingos por el mercado
Se incorporan siete frecuencias que comienzan a funcionar ya este mes y benefician también a Salas, Tineo y Cangas del Narcea
Mejoras en el transporte público de autobús que comunica Grado y Oviedo. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha siete nuevos servicios que comenzarán a funcionar ya a lo largo de noviembre para facilitar la conexión con la capital del Principado y que no solo benefician al municipio moscón, sino también a los de Salas, Tineo y Cangas del Narcea. Las nuevas frecuuencias se establecen tanto para días laborables como en festivos y fines de semana.
Según explica el Principado, esta ampliación de servicios pretende "ofrecer mayor continuidad en las conexiones durante el día, tomando en consideración los momentos de la semana en los que se registra una demanda más alta".
Lo que sigue es el detalle de los nuevos servicios, con las fechas concretas en las que comenzarán a estar operativos.
• Oviedo/Grado. La ruta tiene especial afluencia de viajeros durante los fines de semana por la celebración del popular mercado moscón. Y por este motivo, a partir del día 29 y durante todos los festivos, se ofrecerán cuatro nuevas conexiones: dos que saldrán desde la villa moscona a las 14.45 y 15.30 horas en dirección a Oviedo y dos que partirán de Oviedo a las 14:00 y las 16.15 horas. Estos se suman a los ya existentes y que se pueden consultar en la imagen al final de estas líneas.
• Oviedo/Grado/Tineo. A partir del día 24 de noviembre esta línea tendrá un nuevo servicio que saldrá de la capital a las 7.30 horas, de lunes a viernes, para mejorar la conexión en una hora punta de las jornadas laborales. Este servicio se suma a los que ya funcionaban a las 6.30 y a las 9.00 horas.
• Oviedo/Salas/Tineo/Cangas del Narcea. Esta línea se verá reforzada con una nueva frecuencia (dos servicios). La salida desde Oviedo será a las 7.30 horas y el servicio extra desde Cangas de Narcea partirá a las 10.00 horas. Los nuevos horarios estarán en marcha el fin de semana del 29 de noviembre.
"El Principado entiende la movilidad como un derecho de la ciudadanía que contribuye a la equidad social y territorial. También ofrece la oportunidad de consolidar un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente mediante el impulso del uso del transporte público en detrimento del vehículo particular", destaca la nota del Gobierno asturiano sobre esta iniciativa.
