El duro testimonio de Adela, refugiada afgana que llegó a España huyendo de los talibanes y que relató su experiencia a los jóvenes de Grado

Grado celebró el Día Universal de los Derechos de la Infancia, jornada en la que se conmemora la Declaración de los Derechos del Niño y con la que se recuerda a la ciudadanía "que los niños y niñas son el colectivo más vulnerable y los que más sufren las crisis y los problemas del mundo". "Este año, teniendo en cuenta la situación internacional que tenemos, se optó por visibilizar los conflictos internacionales y la situación de los menores en ellos", destaca la edil de Infancia y Juventud, Cristina Coalla. Con esta premisa, el Centro Cultural acogió un acto con la participación de 200 chicos y chicas de edades entre 12 y 17 años, del IES César Rodríguez, y con la presencia también de dos representantes de Amnistía Internacional, quienes repartieron "pasaportes de Derechos Humanos y se encargaron de explicar los conflictos internacionales activos y cómo sufren los niños y niñas de esos lugares del mundo".

Entre otras colaboraciones, tuvo especial impacto el testimonio de Adela Omid, joven refugiada afgana, que relató cómo le cambió la vida desde que los talibanes tomaron el control de su país, cómo se vieron vulnerados sus derechos y su periplo hasta llegar a España huyendo de la represión talibán y lejos de su familia.

Tal y como ha relatado en varios actos en distintos foros en Asturias para dar voz a la situación que las mujeres viven en su país, Adela Omid relató en Grado que era estudiante universitaria cuando se impuso el régimen talibán que las despojó de todo derecho. Ella pudo salir con los grupos que el Gobierno de España evacuó de Afganistán con los soldados allí desplazados.

Privadas de educación y derechos

Si antes de los talibanes ya era complicado estudiar para las niñas, después directamente se les privó de ese derecho y las mayores de 12 años comenzaron a ser obligadas a casarse y a tener hijos muy pronto.

Ser capaz de ponerse en el lugar de otros y en las situaciones que se viven en diversas zonas del mundo fue uno de los objetivos del coloquio que también formó parte de los actos, este pasado día 20, con alumnos y alumnas de 1º de Bachiller y que estuvo moderado por el director del instituto Daniel Menéndez. Durante esta parte de la cita, se habló sobre cómo vivimos en la sociedad actual, qué causa el estallido de los conflictos y la necesidad de reflexionar sobre las condiciones de vida de los niños y jóvenes de otros países.

“Es importante dar visibilidad a los derechos de los niños, hacer hincapié desde la Administración en que existen y que deben respetarse siempre y, en caso de que no se haga, que sepan que tienen herramientas para levantar la voz y que sean escuchados", destacó la edil del Ayuntamiento de Grado.

Este año "se visibilizó a los niños, niñas y jóvenes que sufren conflictos bélicos en sus países de origen, con la intención de que todos reflexionemos desde nuestra situación privilegiada y tomemos conciencia de que, cada día, se vulneran derechos fundamentales de niños y niñas en el mundo", concluyó la edil de Infancia y Juventud.