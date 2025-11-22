Grado acoge este año el acto institucional del Principado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

El nuevo Centro Cultural de Grado acogerá este año el acto institucional del Principado por el 25N. En esta ocasión el Gobierno de Asturias dedica la campaña del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) a visibilizar y prevenir el maltrato hacia las mujeres mayores de 65 años, a través de la campaña institucional "Ver, oír y no callar. Rompe el patrón".

En la villa moscona el acto es el martes día 25 a partir de las 11.30 horas, si bien el programa conmemorativo se desarrolla también con charlas, conferencias y jornadas por distintos puntos de Asturias. Las actividades programadas culminan el 1 de diciembre con la mesa redonda "Mujeres mayores de 65 años: más difícil salir del maltrato", a cargo de la geroantropóloga feminista Mónica Ramos Toro y que tendrá lugar en el Palacio Conde Toreno de Oviedo.

Según los datos que ha hecho públicos el Principado con motivo de este día los Centros Asesores de la Mujer (CAM) de Asturias han ofrecido asistencia desde enero a 64 mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género. De ellas, 39 solicitaron asistencia psicológica. La mayoría de los casos atendidos se concentran en el área central, especialmente en Gijón.

Detección de casos en el ámbito sanitario

"Las mujeres mayores suelen mostrar mayor resistencia a romper con el agresor o acudir a los servicios disponibles, debido a factores como la dependencia económica o el aislamiento social y, en muchas ocasiones, la detección de los casos se produce en el ámbito sanitario", indican profesionales que trabajan en estos recursos públicos especializados.

Aunque el 87 por ciento de las mujeres mayores considera inaceptable el maltrato, un 35 por ciento sigue viendo normales ciertas conductas de control o discusiones habituales y un 10 por ciento acepta el uso de amenazas verbales en determinadas situaciones, indican los datos de la Delegación de Gobierno.

Desde el 1 de enero al 31 de octubre, seis mujeres mayores de 65 años ingresaron en la Red de Casas de Acogida —cuatro en la Casa Malva, una en Oviedo y otra en Avilés—, lo que supone un 2,5 por ciento del total. En este período no se ha producido ninguna derivación a centros residenciales del ERA. Este año se han registrado tres asesinatos de mujeres en Asturias, una de ellas mayor de 65 años.