Peregrinos del agua en la fuente de Agüera: así es el manantial de Grado que cumple 130 años

Nada menos que 130 años cumple este 2025 la estructura de piedra que conforma la fuente de Agüera, en Grado, manantial emblemático del municipio, en la zona rural pero relativamente próximo a la villa y lugar de peregrinaje de muchos vecinos que acuden a llenar garrafas y botellas de un agua que se considera de las más saludables del concejo.

Se trata de agua que se analiza muy periódicamente con excelentes resultados en cuanto a salubridad y que fluye fresca desde la zona alta del monte bajo el que se ubica esta gran fuente cuya tipología responde a las de "pantalla con un muro de contención en talud y formas monumentales". Cerca de ella, en Villanueva, hay otra similar, que data de 1907, aunque es la de Agüera, de 1895 según se puede leer en el grabado en piedra sobre los caños, la que goza de mayor popularidad.

Garrafas para consumo en domicilio

Cada día son decenas de vehículos los que se detienen junto a esta fuente de Agüera para beber un chorro de su agua fresca y cristalina o que acuden a este punto solo para cargar suministro en garrafas o recipientes para agua que se llevan a su domicilio para consumo. Está ubicada a un lado de la carretera y es una fuente pública, de acceso libre.

Quienes acudan y no conozcan la zona tienen muy cerca el palacio de Agüera y la Torre de Villanueva, dos joyas del patrimonio de Grado que, aunque privadas, se pueden ver desde el exterior perfectamente sin invadir las propiedades, en las que reside gente.

Patrimonio monumental

Grado es uno de los municipios con un mayor patrimonio de fuentes monumentales. En la villa destacan las llamadas de Fuente de Arriba, del siglo XVIII, o Fuente de Abajo, del siglo XIX.

Destacadas son también las piezas que se conservan actualmente en Peñaflor y en Vega de Anzo, aunque se trata de fuentes que provienen originalmente de otros puntos.