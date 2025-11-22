El pueblo elegido para el Belén de Parque Principado tiene el mercado más antiguo de Asturias: esta es la fecha de inauguración de la recreación navideña

Grado protagonizará este año el Belén Autóctono de Parque Principado. La recreación reproducirá en miniatura, pero con un alto grado de fidelidad, los edificios y lugares moscones más emblemáticos. Entre ellos se encontrará la Plaza General Ponte, la Casa de los Arcos, la capilla de Los Dolores y otros muchos que sin duda harán las delicias de los visitantes. No faltará la recreación de su tradicional mercado, el más antiguo de Asturias, y seña de identidad por excelencia del municipio.

El belén, que realizan las manos expertas de la Asociación Belenista de Gijón, se inaugura en unos días, el próximo 1 de diciembre, con la presencia de vecinos y autoridades del Ayuntamiento de Grado. La composición estará ubicada en el Paseo de la Seronda del compleo comercial.

El lugar más visitado de Asturias

Grado resultó elegido para protagonizar el belén de este año a través de una votación popular entre varias localidades singulares. Fue un concurso que reunió a "pueblos maravillosos que se quedaron a las puertas de ganar en anteriores ediciones". El municipio moscón lo logró en esta ocasión obteniendo el 20 por ciento de todos los votos populares.

Parque Principado es el lugar más visitado de Asturias con cerca de diez millones de visitas anuales y con una afluencia muy destacada en épocas como la de Navidad, por lo que este belén supone una buena promoción para la localidad.

Tradición y pueblos seleccionados

Para el centro comercial es ya toda una tradición navideña el concurso con el que se elige a la localidad protagonista de sus belenes, en una iniciativa con la que además se muestra apoyo a las zonas rurales de Asturias. El belén es una de las principales atracciones de la Navidad en el centro comercial

Hasta este momento han sido protagonistas del Belén de Parque Principado los conjuntos históricos de Espinareu (2016), Argul (2017), Bandujo (2018), Salas (2019), Boal (2020), Luarca (2021), Cornellana (2022), Siero (2023) y Valle del Lago (2024). Grado se suma este 2025 a esta nómina de pueblos bonitos que se mostarán en miniatura esta Navidad en el centro comercial sierense.