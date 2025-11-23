Grado tendrá un nuevo parque infantil en la zona de El Palmeral: este es el avance del proyecto, que prevé que cuente con una tirolina

Grado tendrá un nuevo parque infantil. Será en la zona de El Palmeral y el Ayuntamiento tiene ya en marcha el proceso para la contratación del proyecto. El espacio de juego se ubicará en las inmediaciones de la pista multideporte que el Consistorio también hizo en la zona hace unos años, en la parte de este ámbito residencial que mira hacia la calle Ramonina del Río. La iniciativa, de la concejalía de Parques y Jardines, a cargo del edil Chema González Beovidez, se suma a otras que en este mandato se han hecho en materia de áreas para los más pequeños, como la renovación integral de la del parque de Arribao la efectuada en el llamado Parque de la Memoria.

La zona de El Palmeral donde está previsto el parque. / A. G.

El nuevo parque infantil contará con un pavimento continuo absorbedor de impactos en la superficie del área de juegos, de 8,85 metros por 13,80 metros. En cuanto a los elementos a instalar "se ha optado por algunos modelos novedosos y diferentes a los de otros parques infantiles de la villa al objeto de ampliar la variedad y oferta de ocio infantil".

Carrusel, atalayas o toboganes

Se prevé instalar un carrusel de estructura metálica y pasamanos de acero galvanizado, con planta circular y volante central y con capacidad máxima para cinco niños. Habrá columpios (uno múltiple para 4 usuarios y uno monoplaza) y una estructura infantil multijuego compuesta por una torre o atalaya, que "dispondrá de dos modalidades de acceso, mediante rocódromo o plataforma de escalada", con tubo de gateo y con al menos con 1 tobogán de planta recta de acero inoxidable.

Entre otras características y elementos, contará además con una tirolina, elemento muy demandado desde que se instaló la que existe en el parque de Arriba.

El proyecto, que ya está en licitación, cuenta con un presupuesto máximo de 35.000 euros, una inversión que suma a las realizadas por el Ayuntamiento en otros parques infantiles de la villa en una línea de trabajo del gobierno municipal que apuesta por los espacios para los más pequeños con la dotación de nuevas zonas de juegos infantiles o la renovación y modernización de los existentes.