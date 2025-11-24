Borja Gutiérrez, Clara Díaz, Martín Fernández y Zoe Álvarez, mejores deportistas del año en Grado, que celebra su gala anual el próximo 19 de diciembre

La Gala del Deporte Moscón se celebra el 19 de diciembre y este lunes ya se han dado a conocer a los premiados. Conforman un grupo en el que destacan los perfiles sobresalientes en lo deportivo, pero también en lo humano, pues en muchos de ellos confluyen ejemplos de trayectorias solidarias o historias de amistad, deporte y convivencia dignas de mención. En esta edición el karateca Borja Gutiérrez Marqués y la gimnasta Clara Díaz Granda son los mejores deportistas en categoría masculina y femenina. El ciclista Martín Fernández García y la piraguista Zoe Álvarez Castaño son los mejores deportistas promesa de este año.

El mejor club recae en esta ocasión en el de kárate del Gimnasio Lino y el galardón al mejor evento deportivo va para el Torneo de rugby XXX Seven Nortseco Villa de Grado. En esta edición el mejor patrocinador es Canteli y el mejor deportista de deporte autóctono Antón Velasco González (bolos).

Bolos, baloncesto y hockey sobre patines

Hay además dos reconocimiento especiales. Uno de ellos en baloncesto, para Pablo Rodríguez González. El otro va a parar este año al ámbito del hockey sobre patines y distingue la trayectoria deportiva de cuatro jóvenes moscones unidos además por una amistad fraguada en las pistas moscnas cuando eran niños y que mantienen a día de hoy: se trata de la distinción que recibirán Pelayo Díaz, Álvaro Fernández, Sergio Álvarez y Jorge Cuervo.

La Gala del Deporte Moscón se celebrará este año en el recientemente inaugurado Centro Cultural de Grado. El acto será a las 19.30 horas. El evento se retransmitirá además en directo a través del canal de Youtube del Ayuntamiento.