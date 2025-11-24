Cortes de carril en la carretera Grado-Avilés por las obras de saneamiento en la zona de Castañedo

Corte de carril de la carretera Grado-Avilés (AS-237) con motivo de las obras de saneamiento en la zona de Castañedo. Afecta al tramo en el entorno de esta localidad moscona y será un corte prolongado, hasta enero, informa el Principado.

En concreto, se cortará uno de los carriles del 26 de noviembre al 20 de enero, ambos inclusive, en horario de 8.00 a 18.00 horas.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias inició en junio pasado los trabajos para la dotación de esta infraestructura, largamente demandada. La actuación, con una inversión de 1.264.450 euros, prevé la construcción de 20 colectores que conducirán las aguas a la red existente para su tratamiento en la depuradora del río Cubia. La longitud total de tubería que se está instalando alcanza los 3,6 kilómetros.

También está incluido en el proyecto el desarrollo de 72 acometidas para las viviendas y 198 pozos de registro. Una vez ejecutado el proyecto, los firmes pavimentados afectados y el resto de bienes públicos o particulares deteriorados por las obras serán repuestos, avanzó el Principado en su día.

Las viviendas de Castañeo recogen en la actualidad los vertidos de aguas residuales en fosas sépticas o pozos negros propios, "por lo que el proyecto subsanará esta carencia mediante la construcción de esta infraestructura que conectará a la localidad con la red de saneamiento existente".

La obra forma parte del plan anual de inversiones de la consejería que moviliza más de 100 millones para para acometer obras en 56 concejos este año.