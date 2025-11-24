La presentación de "Trotski enamorado", novela de Fernando Flórez, será este miércoles en la Capilla de los Dolores
El acto se celebrará a las 18.30 horas
La novela "Trotski enamorado", del autor moscón Fernando Flórez Fernández-Villaranzo, se presentará finalmente este miércoles 26 de noviembre a las 18.30 horas en la Capilla de los Dolores de Grado. El acto estaba previsto para el pasado sábado, pero se pospuso tras decretarse dos días de luto oficial por el fallecimiento de los mineros de Cangas del Narcea.
La novela está ambientada en Grado, y el lector reconocerá espacios, personajes y algunas situaciones o episodios locales reales.
Fernando Flórez fue ideólogo y promotor de asociaciones como Valentín Andrés, el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca o el Círculo de Estudios Pramerenses, de la radio y la televisión en Grado y artífice de revistas y publicaciones como el Eco de Grado, Las Hojas del Foro o El Moscón Deportivo, autor de la letra del himno del Club Deportivo Mosconia y organizador de los actos del 50 aniversario de la entidad, entre otras iniciativas. Tiene en su haber premios como el "Moscón de Oro", que recibió en 2014.
