Un canto a la esperanza contra la “medrana”: el tema que Mujeres por Grado ha compuesto para este 25N y que se estrena en el Centro Cultural

Las integrantes de Mujeres por Grado, emblemática asociación moscona, han compuesto una canción que "es un manifiesto en rechazo a la violencia contra las mujeres y que reivindica la esperanza, la sororidad y el apoyo fundamental entre ellas para enfrentarse a la violencia machista". El tema lo interpretarán este martes, durante el acto institucional por el 25N que se celebra en el Centro Cultural moscón, espacio elegido para el evento central de las conmemoraciones de este año en Asturias.

“Lo hacemos desde el absoluto respeto y en representación del resto de muyeres; buscamos una forma distinta de reivindicar la necesidad de denunciar el maltrato y de hacerle frente. Creemos que la música es una forma de dar voz a tantos años de silencio, alzamos la voz contra el miedo y el terror de todas y cada una de las mujeres que sufren o han sufrido maltrato”, destacan desde la asociación.

"El silenciu nel maltratu”

“You te vi ya tú me mirabas, nos tos güeyos sentí la medrana. Ven conmigo, compañera, voi date sófito y ciñu. Dexa ya a ése home, que lu manden pal garito. You te vi ya tú me mirabas, nos tos güeyos sentí la esperanza” recoge el estribillo de una composición, dirigida por Nel Villanueva, profesor y músico del taller de pandereta y baile de Mujeres por Grado.

El tema, que mantiene la música de la Danza La Xarra, es un canto a la esperanza contra la “medrana” y se recoge en esta letra: "El silenciu nel maltratu siempre tien les dos caras. Mata el cuerpu y mata l’alma y ayuda al que maltrata. El maquillaxe me tapa dalgún qu’otru moratón, como tapó esa ferida que llevo nel corazón. Rapacina, rapacina, qué te pasó nesa cara. Tú dixisti que caiste; yo pensé: él la maltrata. Compañera, aunque non tengas nenguna marca na piel, si ves que nun te respeta, corre y escapa de él”.