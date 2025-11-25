Un canto a la esperanza contra la “medrana”: el tema que Mujeres por Grado ha compuesto para este 25N y que se estrena en el Centro Cultural
R. M.
Las integrantes de Mujeres por Grado, emblemática asociación moscona, han compuesto una canción que "es un manifiesto en rechazo a la violencia contra las mujeres y que reivindica la esperanza, la sororidad y el apoyo fundamental entre ellas para enfrentarse a la violencia machista". El tema lo interpretarán este martes, durante el acto institucional por el 25N que se celebra en el Centro Cultural moscón, espacio elegido para el evento central de las conmemoraciones de este año en Asturias.
“Lo hacemos desde el absoluto respeto y en representación del resto de muyeres; buscamos una forma distinta de reivindicar la necesidad de denunciar el maltrato y de hacerle frente. Creemos que la música es una forma de dar voz a tantos años de silencio, alzamos la voz contra el miedo y el terror de todas y cada una de las mujeres que sufren o han sufrido maltrato”, destacan desde la asociación.
"El silenciu nel maltratu”
“You te vi ya tú me mirabas, nos tos güeyos sentí la medrana. Ven conmigo, compañera, voi date sófito y ciñu. Dexa ya a ése home, que lu manden pal garito. You te vi ya tú me mirabas, nos tos güeyos sentí la esperanza” recoge el estribillo de una composición, dirigida por Nel Villanueva, profesor y músico del taller de pandereta y baile de Mujeres por Grado.
El tema, que mantiene la música de la Danza La Xarra, es un canto a la esperanza contra la “medrana” y se recoge en esta letra: "El silenciu nel maltratu siempre tien les dos caras. Mata el cuerpu y mata l’alma y ayuda al que maltrata. El maquillaxe me tapa dalgún qu’otru moratón, como tapó esa ferida que llevo nel corazón. Rapacina, rapacina, qué te pasó nesa cara. Tú dixisti que caiste; yo pensé: él la maltrata. Compañera, aunque non tengas nenguna marca na piel, si ves que nun te respeta, corre y escapa de él”.
- El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- Llanes, el concejo más turístico de Asturias, será un poquito más grande: su plan de ordenación permitirá construir 5.862 nuevas viviendas
- Narnia está en Asturias: el precioso pueblo nevado donde viven los osos y que tiene el lago más grande de todo el Principado
- La alta velocidad encalla en Pola de Lena, donde los trenes circulan a 70 km/h (y a veces incluso a 40): todo lo que está pendiente en el AVE asturiano