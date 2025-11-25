Mucho público en la proyección de imágenes de la temporada del Grupo Montañero Moscón, que prosigue con sus jornadas toda la semana

Mucho público en la cita de este lunes de las XXXIII Jornadas de Montaña del Grupo Montañero Moscón, protagonizada por el recorrido fotográfico que Chus Fernández realizó por las salidas y rutas del Grupo Montañero Moscón de la última temporada. Aficionados y vecinos llenaron el salón de actos de la Casa de Cultura moscona en la que es la segunda actividad de este ciclo de conferencias que se desarrolla hasta el próximo 28 de noviembre.

Chus Fernández, durante la proyección de imágenes. / G. M. M.

Todas las charlas son a las 19.30 horas y la agenda de las próximas conferencias es la que sigue:

25 de noviembre. "Encumbradas – Mujeres en las cumbres"

Impulsado por el Patronato Deportivo Municipal de Siero, este proyecto reivindica el papel de la mujer en la montaña y da visibilidad a sus experiencias y logros. A través de imágenes, la charla mostrará cómo el montañismo femenino gana presencia y fuerza en los últimos años. Una mirada inspiradora sobre la igualdad y la pasión compartida por las alturas.

26 de noviembre. José Fernández García – "Astronomía y naturaleza: una mirada desde la montaña"

Natural de Grado, apasionado de la naturaleza y la ciencia, José Fernández, físico de profesión y astrónomo y fotógrafo de vocación, hablará de cómo en este planeta está todo impregnado de radiación en forma natural.

27 de noviembre. Vanesa Almeida Querajazu – Proyecto "8000 sin barreras"

Vanesa Almeida tuvo una destacada carrera en la vela, donde logró tres Campeonatos de España, un Campeonato del Mundo y la Medalla al Mérito Deportivo, además de ser entrenadora del Equipo Paralímpico Español en los Juegos de Londres 2012. Su vida dio un giro decisivo en 2021 cuando, recién diagnosticada con Autismo de Alto Funcionamiento, descubrió la montaña invernal durante un curso de esquí de montaña. Esta experiencia despertó en ella una pasión inesperada que cambió su horizonte deportivo. Montañera y activista por la inclusión, Vanesa Almeida lidera el proyecto '8000 sin barreras', una iniciativa que busca acercar las grandes montañas a personas con discapacidad y demostrar que los límites están para superarse. Su testimonio combina superación, solidaridad y amor por la montaña.

28 de noviembre. Manuel Merillas – "Una vida en torno a la montaña"

Referente internacional del trail y el skyrunning, Manuel Merillas (Valseco, León, 1991) es Campeón de España, de Europa y del Mundo de Skyrunning. Ganador del SkyMarathon del Mundial 2021 en La Vall de Boí. Tiene récords de velocidad en cumbres emblemáticas como el Mont Blanc, el Monte Rosa y Peña Santa. Y victorias en pruebas míticas como Zegama-Aizkorri y la OCC del Ultra-Trail du MontBlanc. También triunfos en la Travesera Picos de Europa y la KaiserKrone Skyrace 2024. Se trata de una de las figuras más destacadas del trail running internacional. Fue medalla de plata individual en el Short Trail (maratón) y de oro por equipos con el nacional en la prueba celebrada recientemente en Canfranc.

Por otro lado, en el marco de la semana del Grupo Montañero Moscón, estará disponible en el corredor de la Casa de Cultura, hasta el día 30 de noviembre, una exposición de fotografías con el tema de la montaña y naturaleza realizadas por aficionados locales.