La última escuela rural de Grado, centro pionero en la promoción de la igualdad por su proyecto "Mujeres que iluminan y armonizan la Edad Media: Ende y Hildegarda"

La Escuela de Educación Infantil La Mata , en Grado, sigue siendo una referencia y en esta ocasión se le reconoce su trabajo en materia de igualdad con un innovador proyecto. De hecho, el colegio ha sido seleccionado como uno de los centros pioneros en Asturias en la promoción de la igualdad en el ámbito educativo durante el primer trimestre del curso 2025/2026 por su iniciativa “Mujeres que iluminan y armonizan la Edad Media: Ende y Hildegarda”.

La propuesta combina historia, arte y valores a través del desarrollo de talleres creativos, actividades sensoriales y experiencias culturales, con las que "el alumnado descubrirá el legado de dos mujeres excepcionales que marcaron la historia medieval: Ende, primera ilustradora conocida en España, y Hildegarda de Bingen, compositora y pensadora universal". El objetivo es claro, destacan desde el centro, "educar en igualdad desde la infancia, visibilizando referentes femeninos y fomentando la coeducación en el aula.

Este proyecto coeducativo cuenta con el respaldo de los fondos para la promoción de la igualdad en el ámbito educativo del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y está cofinanciado por la Unión Europea.

"La igualdad se aprende desde los primeros pasos"

“Queremos que nuestros niños y niñas crezcan con referentes que les inspiren a construir un mundo más justo y equitativo”, destacan desde la dirección del centro, a cargo de María Alonso. Con esta iniciativa, la Escuela de Educación Infantil La Mata vuelve a colocarse como "un ejemplo de innovación pedagógica y compromiso social, demostrando que la igualdad se aprende desde los primeros pasos".

El desarrollo del proyecto surgió a partir de una formación hecha por el profesorado y el trabajo posterior presentado, que llevó a que La Mata fuese seleccionada, junto con otros centros de Asturias, como uno de los centros de promoción de la igualdad, noticia que se da a conocer este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.