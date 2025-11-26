El Pico La Berza, techo de Grado: esta es la altitud de la cumbre moscona que formó parte de las que se coronaron con el reto "Encumbradas"

Una altitud de 1.454 metros tiene el Pico La Berza, cumbre de mayor altura del municipio de Grado según el reto "Encumbradas", que lo eligió para incluir en un proyecto que corona las cumbres de cada uno de los 78 municipios en una iniciativa que destaca la presencia de la mujer en el deporte y en este caso la montaña.

Se trata de una iniciativa diseñada por el Patronato Deportivo Municipal de Siero, galardonada en la IV Edición de los Premios Iberdrola Supera 2023, en la categoría de Difusión, y que llegó este martes a la Casa de Cultura de Grado en el marco de las XXXIII Jornadas de Montaña del Grupo Montañero Moscón.

Los responsables que explicaron en qué consiste este reto, entre ellos, Virginio Ramírez, del patronato, incidieron en que la iniciativa "busca dar visibilidad a la práctica deportiva de las mujeres, reconocer su mérito, su esfuerzo y su capacidad de superación a través del logro de un reto colectivo ambicioso y simbólico que requiere necesariamente de la implicación, compromiso y superación de metas individuales".

La propuesta planteó que el día 23 de junio de 2024, las cumbres más altas de cada uno de los 78 municipios asturianos fuesen coronadas por, al menos, una mujer. El reto estuvo amadrinado por Sara Tabares, Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Licenciada en Periodismo, autora del libro “Ellas entrenan +40”.

Próximas conferencias

Las XXXIII Jornadas de Montaña del Grupo Montañero Moscón continúan hasta el próximo viernes en Grado, con cita en la Casa de Cultura a las 19.30 horas. Hoy, 26 de noviembre, José Fernández García, disertará sobre «Astronomía y naturaleza: una mirada desde la montaña».

El 27 de noviembre, Vanesa Almeida Querajazu hablará del Proyecto «8000 sin barreras» y por último, el 28 de noviembre Manuel Merillas dará una charla sobre «Una vida en torno a la montaña».

Por otro lado, hasta el día 30, en el marco de esta semana del grupo montañero, se podrá ver en la Casa de Cultura, una exposición de fotos de montaña y naturaleza.