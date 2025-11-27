El potente mensaje de los superhéroes del "buzón de injusticias" de un colegio de Grado: "La verdadera fuerza está en atreverse a ser parte del cambio, escuchar y tender una mano"

El "buzón de injusticias" es una iniciativa del colegio público Virgen del Fresno, de Grado, que funciona desde hace tiempo para que los escolares puedan depositar en él mensajes escritos en papel en los que trasladar o comentar de forma anónima cualquier asunto del que quieran hacer partícipes a los profesores. Es un modo de que niños y niñas expresen con total libertad lo que consideren oportuno y por ello se trata también de un medio que puede contribuir a atajar situaciones de acoso si se dieran. Ahora, ha sido redecorado por una exalumna, Lara Vega, de tal modo que se ha convertido en algo que llama más la atención, con más colorido, y lo más importante, con dibujos que mandan un mensaje.

"No solo es arte, es un símbolo que invita a la acción"

Vega, licenciada en Bellas Artes y profesora en la Escuela Superior de Arte del Principado, lo ha decorado inspirándose en personajes de Marvel, "con colores vibrantes y llenos de energía, que recuerdan a los superhéroes que todos conocemos y admiramos".

"No es solo arte, es un símbolo que invita a la acción. Al escribir y dejar tu mensaje en este buzón estás formando parte de una comunidad que no se calla ni pasa de largo. Como en las mejores historias de superhéroes, la fuerza no está en capas ni máscaras, sino en atreverse a ser parte del cambio, en escuchar y tender una mano", destaca esta artista que ya ha colaborado con el centro con más iniciativas.

Plan de convivencia y contra el acoso escolar

La iniciativa del buzón "forma parte del plan de convivencia y especialmente en relación con el acoso escolar", explica Paraíso Álvarez, directora del colegio. "Hay niños que por distintas razones no se atreven a contar lo que les pasa y ahí pueden dejar constancia de las situaciones que viven", indica.

Detalle de la decoración del buzón. / L. V.

También sirve para que compañeros que pudieran conocer un problema de este tipo u otros y no quieren ser tachados de chivatos dispongan de una forma de hacerlo llegar a los docentes si no desean comentarlo directamente.

"Los niños saben cómo funciona porque la jefa de estudios en la junta de delegados que se reúne todos los meses lo explica y luego los delegados de las distintas clases lo transmiten a sus respectivos grupos", señala la directora del Virgen del Fresno, que destaca el trabajo de Lara Vega. "Era un buzón simple y soso, pero Lara le puso esos maravillosos superhéroes que también son una forma de que los niños y niñas sientan que su papel es importante y lo están haciendo bien", subraya Paraíso Álvarez.

Ayudar, el verdadero superpoder

Por su parte, Lara Vega incide en esta idea sobre “El buzón que lucha contra las injusticias, inspirado en superhéroes”. "En tiempos donde lo justo parece una batalla diaria, nace un proyecto en el Colegio Virgen del Fresno en el que se anima a denunciar las injusticias, que viste de héroes un gesto sencillo: depositar una carta. Este buzón no es cualquiera, está diseñado para recoger las voces que denuncian injusticias y llevan un mensaje claro: ayudar es el verdadero superpoder", señala la artista para definir qué ha tratado de representar con su obra.

Lara Vega y Paraíso Álvarez, ante uno de los murales de la artista en el centro. / P. T.

Vega acaba de realizar también en un colegio que fue el suyo una serie de murales en el interior del centro para conmemorar el 50 aniversario del centro, inaugurado en 1975. En uno ha recreado edificios históricos que forman parte del patrimonio de Grado y son señas de identidad de la villa, como la capilla de Los Dolores, el Palacio Miranda-Valdecarzana, la Casa Consistorial, el quiosco de la música o la iglesia. Otra de las obras creadas para el centro reproduce una imagen de escolares y docentes con las manos entrelazadas y formando una cadena humana en uno de los patios exteriores, sobre la pista deportiva que también es velódromo y que lleva escrito un mensaje en asturiano: "Hai tantos ritmos pa deprender como llatíos pa enseñar". Y el último lo dedicó al mercado moscón, incluyendo una perspectiva del Ayuntamiento y lo pintó sobre una pared del comedor del colegio.