Abre en Grado el "Aula ConCiencia Histórica", la primera de un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo en un centro de Secundaria

El instituto César Rodríguez, de Grado, acaba de poner en marcha su "Aula ConCiencia Histórica" en colaboración con el grupo "LLABOR-Social Landscapes" de la Universidad de Oviedo. El centro moscón se convierte así en el espacio que acoge el primer aula de estas características de la institución académica en un centro de Secundaria.

Está dedicada a "la investigación, la memoria del territorio y la participación de la comunidad educativa" y funcionará "como un laboratorio educativo vivo, donde el alumnado desarrollará actividades de investigación histórica, etnográfica y arqueológica, proyectos de memoria colectiva, mapeos participativos y dinámicas intergeneracionales en colaboración con agentes del concejo", se destaca sobre la iniciativa.

Memoria oral, relatos de vida y saberes tradicionales

Uno de los ejes principales del trabajo de este curso será la memoria oral, destacan los responsables de la universidad implicados. Los alumnos realizarán y analizarán entrevistas a personas mayores residentes en la comarca del Camín Real de la Mesa, "con el objetivo de comprender y preservar relatos de vida, saberes tradicionales y visiones del territorio".

El proyecto está además vinculado a la iniciativa "Arraigados", con la que el centro educativo de Grado ha obtenido reconocimientos nacionales a un proyecto de contacto intergeneracional que recorre pueblos del concejo para conocer los modos de vida y costumbres tradicionales y entrar en contacto directo con hombres y mujeres cuya vida y conocimientos son un tesoro a preservar en tanto que guardan la memoria colectiva de la zona rural del concejo.

Fotografías de Eduardo Blanco para el proyecto "Arraigados". / I. C. R.

«ConCiencia Histórica» dispondrá por primera vez de un aula de trabajo en un centro de educación Secundaria, tras varios años de actividades en colegios de Primaria y «la incorporación del instituto permite dar continuidad al programa, ampliando su impacto entre adolescentes y jóvenes y reforzando procesos de aprendizaje basados en el patrimonio, la investigación y la ciencia ciudadana», incide el grupo de la Universidad de Oviedo.

Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento

En el aula «se va a depositar todo el material que se recoja durante las visitas que se realizan a través del proyecto 'Arraigados», explica el director del centro educativo, Daniel Menéndez. En el espacio, además, se pueden ver también ya los retratos que realiza el fotógrafo moscón Eduardo Blanco de las personas a las que visitan los alumnos durante los trabajos de campo para la investigación.

La iniciativa también se enmarca en el acuerdo de colaboración que el Ayuntamiento de Grado tiene con este grupo de investigación de la universidad.