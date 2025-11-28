Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La bola de la discoteca del Maijeco y otros recuerdos del mítico local de Grado: los objetos que se conservan en casas y colecciones de la villa

La bola de la discoteca, unos posavasos, un cartel anunciador de un espectáculo y exterior del establecimiento en una foto antigua.

La bola de la discoteca, unos posavasos, un cartel anunciador de un espectáculo y exterior del establecimiento en una foto antigua. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Aunque hayan pasado muchos años de su época de esplendor e incluso de su cierre, el Maijeco de Grado sigue sin necesitar presentaciones. Fue tal la relevancia que este emblemático establecimiento moscón alcanzó en toda la comarca, con cientos de personas que acudían a disfrutar de su ambiente cada fin de semana, que hoy día sigue recordándose por parte de los que lo conocieron y su nombre es parte de la memoria colectiva del municipio. El local, que fue sala de fiestas, con una gran pista, discoteca, cafetería y restaurante, marcó una época y son muchos moscones los que conservan fotos u objetos relacionados con este espacio.

Exterior del establecimiento, en una antigua imagen.

Exterior del establecimiento, en una antigua imagen. / Área de Cultura de Grado

Posavasos, cerillas, cartillas con los menús que se servían en las bodas que también se celebraban en el establecimiento... El listado de recuerdos que se conservan es amplio, pero algunos son más especiales que otros porque son únicos. Y es el caso de la bola de la discoteca del Maijeco, que se conserva en una colección privada de un vecino que tuvo la suerte de hacerse con ella tras las obras de reforma que se hicieron en el local cuando pasó a acoger otros usos.

Bien conservada

La bola en cuestión se hubiera ido a la basura si alguien no se hubiera interesado por conservarla cuando surgió la oportunidad de hacerlo. Está a buen recaudo junto a otros muchos objetos del pasado de Grado y de otros puntos de Asturias y que con mimo han sido recopilados y conservados.

Pista de baile del establecimiento, donde también se sirvieron banquetes.

Pista de baile del establecimiento, donde también se sirvieron banquetes. / Área de Cultura de Grado

El Maijeco fue lugar de peregrinaje de muchas generaciones no solo de moscones sino de municipios de toda Asturias. Muchos noviazgos se formalizaron en el establecimiento, donde tocaron las grandes orquestas de la época, y muchos matrimonios también comieron el convite de boda en el local, que cerró a mediados de los años noventa del siglo XX, pero su huella permanece.

Recientemente Grado celebró actividades en recuerdo del Maijeco, con actos para compartir experiencias e incluso una fiesta "revival".

