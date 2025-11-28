Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorpresa en el alumbrado de Navidad de Grado, que tendrá árboles luminosos gigantes que ya han empezado a montarse

Uno de ellos se encuentra a la vista en la plaza General Ponte y otro se está colocando en el parque de Arriba

El árbol de General Ponte, en una imagen tomada este viernes.

El árbol de General Ponte, en una imagen tomada este viernes. / E. Á. P.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Sorpresa en el alumbrado de Navidad de Grado, que está comenzando ya a montarse y trae novedades gigantes, porque de gran tamaño son los árboles luminosos que los operarios están instalando en la villa y que han sido muy bien recibidos por los vecinos.

Este tipo de elementos, que alcanzan una gran altura, se suman este año al proyecto de decoración municipal, que mantiene además decenas de arcos de luz, figuras 3D y otras que vienen siendo más habituales en la capital moscona.

Árbol de General Ponte, con su estrella en lo alto.

Árbol de General Ponte, con su estrella en lo alto. / E. Á. P.

Uno de estos árboles ya está montado en la plaza General Ponte, la central de la villa, con su estrella coronándolo y una altura que sobrepasa a varios de los edificios del entorno. Otro se está instalando en el parque de Arriba y parece que tendrá similares dimensiones.

El árbol que se está instalando en el parque de Arriba.

El árbol que se está instalando en el parque de Arriba. / E. A. P.

El encendido del alumbrado de Grado será, en principio y si no hay cambios, el viernes 5 de diciembre. Permanecerá hasta el 6 de enero incluido, es decir, un total de 33 días.

