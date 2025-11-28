Vanessa Almeida, deportista con TEA: "Quiero mostrar qué puede hacer una persona con autismo, hay que romper mitos"

Vela, natación, esquí, bici de montaña, natación… Estos, y alguno más, son los deportes que resumen la larga trayectoria de Vanessa Almeida Querejazu, deportista alavesa que atesora tres campeonatos de España de vela (uno de ellos, con 14 años), un campeonato del mundo y una participación en los Juegos Olímpicos, concretamente en los de Sidney (Australia) en el 2000. Hace menos de un lustro la alavesa fue diagnosticada con TEA (Trastorno de Espectro Autista), algo que, sin llegar a cambiar su estilo de vida, le permitió dar respuesta a muchas preguntas que, desde su infancia, se hacía por su forma de ser. Este jueves, en la Casa de la Cultura de Grado, la alavesa impartió una conferencia con el objetivo de seguir impulsando la concienciación sobre el autismo y arrojar luz sobre su proyecto “8.000 sin barreras”, con el que visibiliza el trastorno de espectro autista a través del deporte.

Casi recién aterrizada tras su paso por el Himalaya -donde, pese a no llegar a alcanzar su primer 8.000, sí que logró superar la barrera de los 7.000 metros en el Manaslu hace apenas seis semanas-, Almeida acudió a Grado invitada por el Grupo Montañero Moscón dentro de las XXXIII Jornadas de Montaña. Allí, ante una sala repleta, la deportista alavesa y residente en Santander repasó su periplo por la cordillera asiática, donde tuvo que poner a prueba su capacidad para resistir golpes, como la decisión de suspender el ascenso.

“Este deporte tiene una parte insana y hay que tener la lucidez suficiente para dar la vuelta”, declaró Almeida, que recalcó que el momento de tomar la decisión “fue muy duro” aunque reconoció que “ahora ya no me pesa, pero tengo una espinita clavada y me gustaría volver para cerrar el proyecto”.

Almeida, en Grado. / C. G.

Esa motivación por volver al Himalaya y finalmente poder coronar los más de 8.100 metros del Manaslu es, precisamente, para dar visibilidad al proyecto que más le motiva ahora, el “8.000 sin barreras”, con el que busca romper mitos del autismo. “Yo he nacido así y lo que pretendo con las charlas y conferencias que imparto es dar visibilidad al trastorno y ofrecer información a las personas para que conozcan lo que es el autismo desde dentro”, señaló Almeida.

"Siempre he sabido que algo me pasaba"

De ese modo, la montañista, que fue diagnosticada ya adulta, en 2021, con 43 años, explicó que pese a no tener conocimiento de ello antes, sí que “siempre he sabido que algo me pasaba”. En ese sentido, Almeida recordó que, cuando fue diagnosticada “me dieron el informe, llegué a casa y me pregunté ‘¿y ahora qué?’”, por lo que, ante la falta de información, decidió ponerse en marcha, investigar sobre el TEA y, en la medida de lo posible, conocer a otras personas en su misma situación. “Necesitaba conocer otros autistas y ver otras realidades”, añadió.

Así, Almeida explicó que descubrió “la gran complejidad que es el autismo”, el cual abarca un espectro “inmenso” de la sociedad. “Esto va desde atletas de alto rendimiento hasta personas con necesidades especiales. Existe una gran dificultad para comprender el autismo”, apuntó la deportista vasca.

Un momento de la charla. / C. G.

Sobre la situación y conocimiento del autismo en España, Almeida lamentó que “en todo el país hay personas con una problemática enorme” y que “hay muchos casos en los que se sienten abandonados”. Por ello, y pese a la “labor brutal” que realizan asociaciones que “están muy volcadas”, Almeida apunta a una carencia desde las instituciones. “Hace falta que las administraciones públicas se mojen en este asunto porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal”.

Más información en centros educativos

Por contra, Almeida destacó que la concienciación sobre el TEA “está emergiendo a lo bestia” entre la sociedad, aunque apuntó a la falta de diagnósticos entre adultos, puesto que la mayoría de casos se detectan a los siete u ocho años. “Hay más de 400.000 personas en España que son autistas y no lo saben. Cuanta más información haya en institutos, colegios y centros educativos, más fácil será la detección”, añadió Almeida.

En ese sentido, puso su caso como ejemplo de persona con TEA diagnosticada ya siendo adulta, algo que justificó por el escaso conocimiento durante su infancia y juventud. “En mi época no había orientadores, todos íbamos por el mismo tubo, cada uno con una etiqueta… El raro, el vago, la hiperactiva que era yo… Si hoy día viesen mi comportamiento de niña, los profesores u orientadores sospecharían que me pasa algo”, abundó Almeida.

Avanzar como sociedad

Sobre el apartado educativo fue, precisamente, donde más incidió la montañista alavesa, que cuenta con tres titulaciones universitarias -es maestra en Educación Física y graduada en Primaria y en Actividad Física y del Deporte-, señaló que “en ninguna he tenido charlas en las que, durante dos horas, expliquen qué es el autismo”. Por ello, dejó clara su postura: “Ahora lo propongo yo. Las universidades o escuelas que quieran, estoy aquí para arrojar luz”, enfatizó Almeida, que añadió: “Cuando los estudiantes salgan de sus carreras, muchos de ellos se encontrarán personas con TDAH, TEA u otras condiciones y, si no tienen un mínimo conocimiento, no avanzaremos como sociedad”.

La deportista, entre el público. / C. G.

En cuanto a su experiencia personal, Almeida destacó que su entorno, lejos de minimizar su diagnóstico, normalizó la situación, tal y como hizo su amiga “la Chuli”, la primera persona a la que se lo contó y quien la tranquilizó con apenas unas pocas palabras: “Le comenté que me diagnosticaron autismo y ella me contestó que ‘nos conocemos desde hace más de veinte años, ¿qué va a cambiar ahora por ello?’”. De ese modo, Almeida confesó que tener el apoyo de familiares y amistades “te da mucho soporte”.

De cara al futuro, la deportista de élite vasca tiene claros cuáles son los siguientes pasos, entre los que se encuentra alcanzar, al fin, su primera cima de 8.000 metros, pero “ya de cara a 2027”, puesto que antes tiene claro que lo prioritario es recuperarse física y económicamente y seguir avanzando con su proyecto para visibilizar el TEA. “Quiero mostrar qué puede hacer una persona con autismo. Mucha gente cree que significa torpeza y que es discapacitante, pero no es así y romperé ese mito”, concluyó Almeida.