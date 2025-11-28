A la venta edificio histórico de Grado, que fue sede una popular ferretería y casa de un exalcalde con triste final

Uno de los edificios antiguos más emblemáticos de Grado está a la venta y el precio es una chollo a juicio de las inmobiliarias. Porque aunque esté para rehabilitar, está en el centro de la villa, tiene tres plantas y dos son de viviendas y la baja tiene un espacioso local comercial. Este fue además sede de uno de los más populares negocios de la capital moscona, "La Casa Grande", una gran ferretería de diseño singular que se ha conservado y se ve hoy aún en el exterior, donde llaman la atención lo que fueron sus grandes escaparates, enmarcados en rojo, y los rótulos del establecimiento sobre fondo verde.

El edificio. / P. T.

No solo esta ferreteria está vinculada a la historia del edificio, pues en él vivieron personajes ilustres de Grado, como Carlos Barredo, exalcalde republicano asesinado en el estallido de la Guerra Civil y que recientemente fue homenajeado durante las jornadas de memoria histórica que cada año se celebran en el municipio.

La capital moscona, en crecimiento

El edificio consta de 610 metros cuadrados construidos y se publiciita como una "oportunidad única para inversores o emprendedores" ya que se le pueden dar diversos usos en una localidad en crecimiento y comunicada con Oviedo por una autovía que la sitúa a 20 minutos de la capital asturiana. El precio de venta actual es de 375.000 euros.