Autobús desde Grado a Parque Principado para la inauguración del belén autóctono, que este año protagoniza la villa: así puedes disfrutar de la invitación para participar en el acto

Grado protagoniza este año el tradicional belén autóctono de Parque Principado y el centro comercial ha puesto un autobús de cortesía para llevar a los vecinos del municipio que quieran acudir a la inauguración, este lunes, día 1 de diciembre. El bus saldrá de la villa a las 10.00 horas y volverá a las 16.30 horas aproximadamente.

Reserva de plaza en la Oficina de Turismo

Los interesados en disfrutar de la invitación a usar el bus que saldrá de Grado deben apuntarse a través de la Oficina de Turismo, enviando un mensaje de Whatsapp al 636 90 90 88 con su nombre y el de sus acompañantes. La inauguración del belén en el centro comercial está prevista a las 12.00 horas, en el Paseo de la Seronda, y está previsto que acudan autoridades del concejo.

Las creaciones y la composición que representará a Grado son obra de la Asociación Belenista de Gijón, "contendrá muchos de los lugares emblemáticos de la villa y reflejará por supuesto el mercado, sirviendo de promoción para el concejo durante una temporada comercial en la que se reciben miles de visitantes diarios". destacan desde la Oficina de Turismo moscona.

Amigos de Grado

Esta iniciativa está enmarcada en el proyecto Origen del centro comercial y pretende poner en valor la riqueza del entorno rural de Asturias. El belén autóctono de Parque Principado es toda una tradición en este espacio de Siero que es el más visitado de la región, con diez millones de visitantes al año.

Votación popular

Grado fue elegido este año como protagonista del belén en una votación popular entre varias localidades singulares. El certamen reunió a "pueblos maravillosos que se quedaron a las puertas de ganar en anteriores ediciones" y Grado logró imponerse en esta ocasión con el 20 por ciento de todos los votos populares.

Hasta este momento han sido protagonistas del Belén de Parque Principado los conjuntos históricos de Espinareu (2016), Argul (2017), Bandujo (2018), Salas (2019), Boal (2020), Luarca (2021), Cornellana (2022), Siero (2023) y Valle del Lago (2024). Grado se suma este 2025 a esta nómina de pueblos bonitos que se mostarán en miniatura esta Navidad en el centro comercial sierense.