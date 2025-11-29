De pastor a campeón del mundo: Manuel Merillas relata en Grado sus inicios en el skyrunning

Campeón de España, de Europa y del Mundo. Esos son algunos de los títulos que engalanan el palmarés de Manuel Merillas, deportista leonés de 34 años y oriundo de Valseco, quien es uno de los grandes referentes nacionales del trail y del skyrunning, dos deportes de montaña, siendo el segundo una modalidad caracterizada por celebrarse a más de 2.000 metros. Este viernes, Merillas participó en Grado en las XXXIII Jornadas de Montaña organizadas por el Grupo Montañero Moscón, donde dio cuenta de sus inicios en esta modalidad y narró algunas de sus hazañas, además de poner de relieve la complejidad y dificultad de un deporte "muy duro".

Un niño de pueblo, que crece entre el ganado de su familia y que descubre un deporte apasionante. Así se definió Merillas al inicio de su ponencia, que ofreció un par de meses después de lograr una plata en el campeonato del mundo "Short Trail" además del oro en equipo. Sin embargo, la plata tuvo un sabor especial, puesto que Merillas la logró cargando con un fallo sistémico generalizado por el cual, pese a comer y beber de forma adecuada a sus necesidades, "siempre estaba deshidratado". "Mi cuerpo estaba fallando. Todo lo que comía o bebía lo expulsaba y, siendo deportista, te hace ir a menos", detalló Merillas.

Pese a ello, el deportista leonés explicó que logró mejorar gracias al apoyo de Jesús Álvarez, un reputado fisiólogo en el mundo del trail -entre otros ha trabajado con el catalán Kilian Jornet- gracias al cual "pude levantar cabeza". "Mucha gente me decía que era problema de hierro, pero él dio con el problema desde la raíz. La mejoría se ha notado y estoy mucho mejor", confirmó Merillas.

Respecto a la competición, el campeón del mundo confirmó que, debido a su situación de salud, "no tenía pensado competir hasta ver los resultados". Así, y tras confesar que en mayo estaba mal, ahora Merillas se siente "con energía, fuerzas y ganas".

Sobre la plata, Merillas aseguró tener "un buen sabor de boca" por el resultado, aunque también "amargo" debido a que "cuando decidimos ir a competir, lo hicimos para ganar", y añadió: "Son cosas que pasan, habrá más oportunidades e iremos otra vez a por todas".

En cuanto a la internada en esta modalidad deportiva de montaña, la de Merillas fue casi natural. Criado en la ganadería familiar, estaba acostumbrado desde pequeño a subir y bajar las laderas. "Sin saberlo ya me estaba entrenando mientras iba con el ganado por el monte", desató el leonés, que se inició en la competición antes de cumplir la mayoría de edad. "Poco a poco fui viendo que iba bien, que me iba encontrando mejor, con mejores tiempos, lo que me dio muchas esperanzas a largo plazo", añadió.

Así, que un joven criado en un pequeño pueblo leonés se adentre en un deporte de montaña, no fue nada raro para él. "¿Quiénes fueron los primeros que hicieron de guía por los montes? Los cazadores y los pastores. De ahí vengo yo, de ir con las cabras, de subir a buscarlas por todas partes, con más o menos prisa. Ahí nació todo", recordó Merillas.

Este descubrimiento precoz del deporte, sumado a su origen ganadero y pastor, es también un factor que suma a sus condiciones privilegiadas. Como los ciclistas nacidos en las alturas, Merillas se acostumbró a vivir a más de 1.500 metros, lo cual "sí que es una ayuda para carreras de 2.000 metros". Aún así, señaló que prepararse a fondo es diferencial una vez la competición se ubica en cotas más altas. "Hay factores genéticos que te ayudan, pero no es determinante", matizó.

Para prepararse ha contado desde hace años con la compañía de Zar, su perro, con el que ha recorrido toda España por temas laborales y de estudio. "Siempre he vivido con perros, pero por el ganado, nunca conmigo 24 horas. Zar es más famoso que yo. Es un perro que me da energías a mí y a todo el mundo", destacó.

Precisamente Zar fue un factor importante tras una lesión en el tendón de Aquiles, la cual incluso le hizo pensar en que "no volvería a correr nunca más en mi vida". Tras operarse e iniciar el tratamiento de recuperación, y animado a volver a caminar diariamente, Merillas explicó que "en cinco minutos se me quitaba la tontería y me ponía a caminar y caminar". "Gracias a él me recuperé de una lesión de la que el 70 u 80 por ciento de la gente no se recupera", señaló.

Finalizada la temporada, Merillas ya mira al 2026. Pese a que aún queda tiempo para iniciar las competiciones, el leonés no perdona y ya se prepara a destajo. "No hay calendario, pero tengo los objetivos más o menos definidos. Ahora toca prepararse y seguir mejorando para estar al cien por cien", concluyó.

Esta fue la última actividad en el marco de esta cita moscona de montaña, que se han celebrado desde el pasado 20 de noviembre, con conferencias de diversas personalidades o aficionados que han compartido sus experiencias o sus historias de superación personal. Hasta mañana, domingo, puede verse en la Casa de Cultura una exposición de fotografías de naturaleza y montaña que también forma parte de la actividad del colectivo.