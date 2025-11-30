Una Navidad de escaparate en Grado: casas, comercios, calles y centros sociales pueden participar en el certamen de decoración que ya se ha convocado

Grado convoca de nuevo su concurso de decoración navideña, una iniciativa que llena de ambiente festivo los comercios locales en estas fechas tan especiales del año. Hay diferentes premios para cada una de las cuatro categorías establecidas: escaparates, viviendas, centro sociales y calles.

El jurado estará compuesto por representantes municipales y miembros de las asociaciones del concejo relacionados con las bellas artes. Valorará factores como la ambientación navideña, la originalidad, el montaje e iluminación y la estética. En cada categoría habrá dos premios: a la mejor decoración, decidido por un jurado y cuyo ganador recibirá un premio en metálico y un diploma, y el premio popular, que recibirá un diploma.

Farmacia decorada en las navidades del año pasado. / P. T.

El ganador del jurado popular será aquel que más votos haya recibido en los formularios de Google compartidos en las redes sociales del Ayuntamiento. Aunque todas las fotos se publicarán junto al enlace de votación en las redes sociales, no tendrán valor los “me gusta” de Facebook o Instagram, precisa el Consistorio, organizador de esta tercera edición del certamen.

Promoción del comercio local

El concurso "tiene como objetivo contribuir a la promoción del comercio local, potenciar la creatividad e implicar a la sociedad en la decoración del entorno con el fin de crear ambiente navideño de cara a las próximas fiestas", destacan los responsables municipales.

El plazo de inscripción está abierto del 3 al 9 de diciembre, las decoraciones participantes deberán estar preparadas para el día 10 de diciembre y las visitas del jurado para verlas se desarrollarán del 10 al 17 de diciembre.