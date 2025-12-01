Grado ya tiene su réplica en miniatura: así es el belén de Parque Principado dedicado a la villa y en el que no falta el mercado ni sus edificios más famosos

Grado ya tiene su villa en miniatura. El belén autóctono de este año en Parque Principado está dedicado a la capital moscona y reproduce buena parte de los edificios históricos, capillas, fuentes o elementos de interés, como el quiosco de la música, en una estampa de ambiente navideño en la que no falta el mercado tradicional, seña de identidad local donde las haya.

Este lunes se ha inaugurado en el centro con asistencia del alcalde, José Luis Trabanco, de la edil de Turismo, Lorena Álvarez Cabo, y de muchos moscones invitados por el centro y trasladados en un autobús desde la villa para el acto. Protagonistas han sido también los responsables de la Asociación Belenista de Gijón, autora del belén, y en cuyo nombre se dirigió a los presentes su presidenta, Elvira Suárez.

Grupo de vecinos de Grado que asistieron a la inauguración. / P. T.

La concejala de Turismo fue la encargada de mostrar el agradecimiento de Grado por la iniciativa, que supondrá una gran promoción para la villa, tanto al centro comercial como a la Asociación Belenista, que invirtió unos ocho meses en realizar el trabajo, una obra de arte que recrea edificios como el Ayuntamiento, la Capilla de los Dolores, la Casa de los Arcos, el Palacio Miranda-Valdecarzana, las fuentes de la villa, el palomar de la zona de El Casal y, hasta una casa indiana, en este caso El Calabión. Aparecen también casas como la de Tejeiro, la de los Fernández-Miranda, ambas en la plaza General Ponte y se ve también a La Muyerina entre otros muchos detalles que convierten el belén en algo único.

"Nuestro mercado con 700 años hace especial a Grado"

"Ha quedado estupendo, estamos encantados. Es verdad que todo el patrimonio no está ahí representado, pero es imposible", destacó la concejala de Festejos, en referencia a que la maqueta debe ajustarse al tamaño de la plataforma que lo sostiene y por ello no se puede incluir todo lo que podría figurar. No obstante, hay una muestra muy importante y, además, Álvarez Cabo animó a "darse un paseo" por Grado para conocerlo en su integridad.

Un grupo de moscones, posando ante el belén. / P. T.

Tras mostrar también la gratitud a toda la gente que votó para que Grado fuese el pueblo elegido para el Belén - se determinó mediante un concurso de voto popular-, recordó que Asturias tiene muchos pueblos bonitos y maravillosos y que, de hecho, cada año se representa a uno. Pero sí quiso incidir en que hay algo que diferencia a Grado, que "lo hace especial" y es que "hace 700 años que tenemos un mercado local, que ya comerciábamos, tenúamos nuestras plazas, las de las fabas, las de los huevos, la artesanía...".

"Queremos invitar a todo el mundo a que venga a ver el belén pero también a que vaya a Grado, que siga viniendo muchísima gente a visitar nuestro concejo, nuestra villa y nuestro mercado", indicó.