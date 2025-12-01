Un museo de par en par que abre los domingos y también el puente festivo de diciembre: estos son los horarios para visitar este mes la sede "Villa ya Mercáu" en Grado
El equipamiento de La Cardosa, dedicado a la Cultura Tradicional y que acoge también la Colección de la Guerra Civil puede verse los miércoles, de 16.00 a 18.30 horas
Oficina de Turismo de Grado y Museo Villa ya Mercáu, ambos ubicados en el Palacio Fontela, en el centro de la villa (calle Eduardo Sierra) abrirán todos los domingos de diciembre y también durante el puente festivo. El horario de apertura para este mes es los miércoles de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 18.00 horas, jueves y viernes de 10.00 a 15.00 horas, el sábado de 10.00 a 17.30 horas y el domingo de 10 a 16.00 horas.
Lunes y martes son los días en los que permanecen cerrados el museo y la oficina y este diciembre no estará abierto varios días, entre ellos los festivos de Nochebuena y Navidad. En concreto, no abrirá el12, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y y 31 de diciembre.
Visita guiada gratuita este viernes
El museo puede verse además con visita guiada este viernes, 5 de diciembre, a las 12.00 horas. Es gratuita y solo es necesario reserva previa en la Oficina de Turismo (636909088).
Por otro lado, el Museo de Cultura Tradicional y la Colección de la Guerra Civil, en La Cardosa, tienen entrada gratuita y pueden visitarse de manera libre los miércoles, de 16.00 a 18.30 horas. Para otras fechas se puede consultar en la Oficina de Tuirismo.
Programación habitual
El área de Turismo de Grado desarrolla además a lo largo de diciembre las visitas guiadas al casco histórico y la arquitectura indiana, con numerosas fechas disponibles, y hay asimismo las habituales a la Coleccción Historia de la Fotografía (7 de diciembre), de Corsino Fernández, y a la de Acordeones, de Felipe Rubial (21 de diciembre), ambas localizadas en el palacio Fontela.
