Grabado y poesía para un recorrido por el universo de la sidra, que reunió en Grado las obras de artistas plásticos y escritores

"Hacer a la gente partícipe de estos procesos, que normalmente desconocen, y que vean la importancia que han tenido en el tiempo". Son las palabras de Fermín Santos López, artista asturiano, que este lunes ofreció una demostración de estampación gráfica mediante procesos tradicionales en la Casa de la Cultura de Grado. Esta actividad fue la protagonista de la clausura de las jornadas que han vinculado la cultura sidrera con distintas ramas artísticas, entre las que, además de la estampación gráfica, se combinaron textos e ilustraciones de poetas y artesanos asturianos.

Tal y como señaló el propio Santos López, el objetivo de la muestra fue rendir culto a la tradicional bebida asturiana, a la par que se estrecharon lazos con los trabajos de escritores y artistas plásticos contemporáneos que homenajearon a la sidra y recalcaron la importancia de las distintas ramas artísticas a lo largo de la historia de la humanidad, especialmente en la labor de la divulgación del saber y el conocimiento.

Tinta, planchas, papel humedecido... Santos López se dispuso, en la planta baja de la Casa de la Cultura de Grado de todos las herramientas y objetos necesarios para llevar a cabo la demostración de grabado mediante dos antiquísimas técnicas: el hueco relieve y la calcografía.

Sobre el primer proceso, el artista ovetense detalló que se caracteriza por el hecho de que la tinta va impresa en la superficie de la matriz (una pieza metálica que funciona como molde para el grabado), mientras en que la segunda técnica se realiza de forma inversa: es la tinta la que dentro de la propia talla.

"Hay matices gráficos, técnicos y estéticos", concretó Santos López sobre ambos procesos "primigenios" para la reproducción de imágenes. Tal y como explicó, fueron los primeros en ser utilizados en Europa, en el siglo XV, coincidiendo con la aparición de la imprenta. "Más allá de la visión práctica de la obtención de las imágenes, estos procesos dejan clara su importancia a lo largo de la historia de la humanidad", expuso Santos López.

Tiempos de fabricación de libros

Y es que la invención de estas técnicas permitió acelerar los procesos de impresión, reduciendo los tiempos para la fabricación de libros, que hasta ese momento se llevaban a cabo de forma manual, siendo el clero el principal autor de estos. "Con la aparición de la imprenta y de estas técnicas se multiplicó la impresión de textos y facilitó la divulgación de la cultura", añadió el ovetense.

Actualmente, estos procesos de estampación han caído en desuso. La tecnología, con el paso de los siglos, ha avanzado de forma vertiginosa y, tal y como señaló Santos López, actualmente se emplean como una forma de expresión artística. "Igual que la fotografía, no se había puesto en valor que esto fuera un arte, o que pudiese serlo", señaló el artista, que añadió que, a diferencia de otras ramas "siempre saldrá igual": "Puedes hacer una escultura infinitas veces, pero nunca quedará igual. En este caso, el resultado siempre será el mismo".

Estos procesos "primitivos" se combinaron con una exposición en la que participaron hasta 34 artistas -17 poetas y 17 grabadores"-, que unieron sus obras para reivindicarse a sí mismas como ramas artísticas y, además, homenajear a la sidra y su catalogación como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco.