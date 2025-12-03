Cantan como los ángeles y lo han hecho hasta en Disney: así es el coro de mujeres que causa sensación y sale a escena con un diseño de Marcos Luengo

La Schola Cantorum de Grado triunfa dentro y fuera del municipio. El grupo, íntegramente de mujeres y que dirige David Colado Coronas, causa sensación allá donde va. No solo por su calidad coral, sino por la puesta en escena y el modo en el que, en general, desarrollan sus interpretaciones. "Cantan como los ángeles", y además "son algo distinto", con una propuesta amena, de desarrolllo ágil, que soprende y "embelesa" a quien las escucha y ve por primera vez, ", coinciden en señalar quienes han sido su público.

Escenarios internacionales

Actuaron en la inauguración del Centro Cultural de Grado, como una de las estrellas de esa cita. Y también protagonizaron la actuación de la entrega de los "Moscones de Oro", además de ser invitadas en distintas zonas de Asturias para ofrecer sus recitales. Su buen hacer las ha llevado incluso a escenarios internacionales, pues en agosto fueron invitadas a cantar en Disneyland París, en el teatro del gran espacio de fantasía infantil.

Actuación en la inauguración del Centro Cultural de Grado. / P. T.

Su presencia es habitual en actividades solidarias o conmemorativas, pero en breve hay una oportunidad de verlas puesto que hay programado un concierto de Navidad en el Centro Cultural de Grado el 21 de diciembre a las siete de la tarde.

Volverán a dar un recital cuidado en la ejecución musical y en la presentación: entre otros aspectos de la puesta en escena, las cantantes llevan un vestuario que es obra del diseñador moscón Marcos Luengo.