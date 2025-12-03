La comedia de moda llega a Grado: el espectáculo de "Rigolerdo" sube a las tablas del Centro Cultural el domingo y la entrada es gratuita

La Ópera de Oviedo llega a Grado con un espectáculo juvenil para todos los públicos y una propuesta que promete. "El Rigoletto que te hará llorar… pero de risa", dice la promoción de la cita, el 7 de diciembre, a las 18.00 horas en el nuevo Centro Cultural de la villa.

El espectáculo se llama "Rigolerdo" y las entradas, según destaca el Ayuntamiento de Grado, son gratuitas y se pueden recoger en la Oficina Joven, en La Panera, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Enredos y humor

En esta obra, cuyo autor es Pachi Poncela, se satiriza el mundo de la ópera y se pone en escena una divertida representación para disfrutar en familia, para público infantil y juvenil, y en el que se desarrolla un enredo continuado que hará brotar la carcajada de los asistentes.

La dirección artística es responsabilidad Maite García Heres, el diseño de escenografía de Lorena Viedma y Alba Delgado. El área de Infancia y Juventud de Grado, a cargo de la edil Cristina Coalla, anima a acudir para disfrutar de un evento que está cosechando gran éxito.