La comedia de moda llega a Grado: el espectáculo de "Rigolerdo" sube a las tablas del Centro Cultural el domingo y la entrada es gratuita

Con la producción de Ópera de Oviedo, la representación está orientada al público familiar y se podrá disfrutar a partir de las 18.00 horas en la villa

El reparto de "Rigolerdo" durante los ensayos en el teatro Filarmónica de Oviedo, esta semana.

El reparto de "Rigolerdo" durante los ensayos en el teatro Filarmónica de Oviedo, esta semana. / Irma Collín

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

La Ópera de Oviedo llega a Grado con un espectáculo juvenil para todos los públicos y una propuesta que promete. "El Rigoletto que te hará llorar… pero de risa", dice la promoción de la cita, el 7 de diciembre, a las 18.00 horas en el nuevo Centro Cultural de la villa.

El espectáculo se llama "Rigolerdo" y las entradas, según destaca el Ayuntamiento de Grado, son gratuitas y se pueden recoger en la Oficina Joven, en La Panera, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Enredos y humor

En esta obra, cuyo autor es Pachi Poncela, se satiriza el mundo de la ópera y se pone en escena una divertida representación para disfrutar en familia, para público infantil y juvenil, y en el que se desarrolla un enredo continuado que hará brotar la carcajada de los asistentes.

La dirección artística es responsabilidad Maite García Heres, el diseño de escenografía de Lorena Viedma y Alba Delgado. El área de Infancia y Juventud de Grado, a cargo de la edil Cristina Coalla, anima a acudir para disfrutar de un evento que está cosechando gran éxito.

Cartel de "Rigolerdo".

Cartel de "Rigolerdo". / A. G.

Polémica con el tráiler de "Los Juegos del Hambre" por los retoques de color que hicieron de las escenas de Somiedo: "Es un lugar tan feo que tuvieron que embellecerlo"

La IA crea el mapa más completo de la innovación tecnológica

La atención sanitaria basada en el valor emerge como vía para resolver el debate sobre la externalización sanitaria en Europa

La comedia de moda llega a Grado: el espectáculo de "Rigolerdo" sube a las tablas del Centro Cultural el domingo y la entrada es gratuita

El chef José Andrés comparte la receta de lentejas que le hacía su madre cuando era niño: “Pimentón ahumado y un poco de vinagre de jerez en el plato”

Se desvela un desgarrador episodio ocurrido a la hija de Isabel Pantoja: "Una monstruosidad. Llegó al baño empapada y al verse en el espejo no se reconoció. Pidiendo auxilio"

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano en aguas de Ceuta

