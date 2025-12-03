La doctora Adela González, otorrino, habla en Grado sobre el equilibrio: este es el día y la hora de la charla, en la Casa de Cultura

"Alteraciones del equilibrio. ¿Por qué mi mundo se mueve?". Es el título de la charla que la doctora Adela González Fernández, otorrino y experta en la materia, ofrece este jueves, 4 de diciembre, a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de Grado.

La cita está organizada por la Asociación Valentín Andrés, en colaboración con la concejalía de Cultura y la entrada es libre.