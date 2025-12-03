Todo listo para la gran fiesta del puente en Grado: estas son las orquestas que tocan el domingo en El Frontón
"Grao é basta" organiza el multitudinario evento que celebra desde hace once año y bautizado como "Tercera Flor"
Día 7 de diciembre a partir de las 18.00 horas y hasta la madrugada. Es la fecha y el horario de la gran fiesta que está preparada en Grado este fin de semana de puente. Se trata de la llamada "Tercera Flor", cita que organiza desde hace ya once años el colectivo "Grao é basta" y que en cada edición reúne a una multitud de jóvenes. El evento es en El Frontón.
El plato fuerte es la música, con tres grupos que amenizarán la tarde-noche, y "deleitarán con los compases más bailables del momento". Estará sobre el escenario el DJ Jairo Ortal, el Dúo Impacto y el Grupo Ideas.
Domingo de vermú y mercado por la mañana en la villa
"Como desde hace 11 años, vosotros, nosotros, pasándolo bien. No hay fallo", destaca el colectivo organizador, que anima a la gente a iniciar el día, que es domingo, disfrutando del mercado de Grado y su tradicional vermú y comidas en la hostelería local.
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Comienzan las labores de demolición de un edificio en mal estado de esta calle de Gijón
- Fallece de forma repentina José Luis Cienfuegos, histórico director del Festival de Cine de Gijón que propició el gran salto del certamen
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón