Todo listo para la gran fiesta del puente en Grado: estas son las orquestas que tocan el domingo en El Frontón

Día 7 de diciembre a partir de las 18.00 horas y hasta la madrugada. Es la fecha y el horario de la gran fiesta que está preparada en Grado este fin de semana de puente. Se trata de la llamada "Tercera Flor", cita que organiza desde hace ya once años el colectivo "Grao é basta" y que en cada edición reúne a una multitud de jóvenes. El evento es en El Frontón.

El plato fuerte es la música, con tres grupos que amenizarán la tarde-noche, y "deleitarán con los compases más bailables del momento". Estará sobre el escenario el DJ Jairo Ortal, el Dúo Impacto y el Grupo Ideas.

Domingo de vermú y mercado por la mañana en la villa

"Como desde hace 11 años, vosotros, nosotros, pasándolo bien. No hay fallo", destaca el colectivo organizador, que anima a la gente a iniciar el día, que es domingo, disfrutando del mercado de Grado y su tradicional vermú y comidas en la hostelería local.