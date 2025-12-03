"Somos los únicos que no avanzamos en mejoras laborales", claman los animadores de las residencias del ERA

Tras casi dos décadas trabajando a media jornada, con contratos precarios de obra y servicio en las residencias públicas del ERA, este 2025 parecía ser el año en el que los 21 Técnicos Superiores en Animación Sociocultural (TASOC), verían ampliada su jornada laboral. Sin embargo, no será así. Lorena Rivas, portavoz de los afectados y trabajadora de la residencia de Grado, asegura que "con el último preacuerdo alcanzado entre el comité de empresa, la Consejería y la Gerencia del ERA, seguimos sin ver cumplida una reivindicación histórica: la jornada completa para nuestro colectivo".

La portavoz de los técnicos señala que "en las negociaciones de octubre y noviembre de 2024 se aprobaron ampliaciones de jornada para múltiples categorías, todas ellas sanitarias. No entendemos por qué si nuestra labor está vinculada al Programa Cuidas y a centros comprometidos somos los únicos que no avanzamos en mejoras laborales".

Según la última memoria de actividad publicada por el ERA, en el año 2022 el colectivo estaba formado por tres mujeres de entre 31 y 40 años; nueve mujeres y un hombre de entre 41 y 50; cuatro mujeres entre 51 y 60; y, finalmente, tres mujeres y un hombre mayores de 60 años. Es decir, "el 90 por ciento somos mujeres, y el 76 por ciento mayores de 50 años". Una realidad que, si no cambia pronto, "nos dejará fuera de la posibilidad de completar los años necesarios para una jubilación digna", sentencia Lorena Rivas. .

El grupo de Animadores Socioculturales, al igual que otros profesionales del ERA, consiguieron estabilizar sus plazas gracias a la Ley 20/2021. Desde entonces, "reclamamos una ampliación que no llega, tras haber pasado hasta 19 años con contratos y jornadas que impiden cotizar y crecer profesionalmente". Pero esta falta de mejoras laborales no solo afecta a los profesionales, sino también a los residentes.

Generación de desigualdades

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar confirmó que "por un acuerdo llegado con el comité de empresa, el pasado mes de julio, se crearán cuatro nuevas plazas a jornada completa en residencias sin servicio de animación". Sin embargo, para los animadores, este convenio "no hace más que generar entre los residentes sensaciones de que hay usuarios de primera y de segunda". Además, actualmente, "existen cinco residencias que no cuentan con el servicio".

Para ellos, la Animación Sociocultural no es entretenimiento, sino un derecho. "Es una función social reconocida, entre otras cosas, por la Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Así, su labor consiste en "garantizar que los residentes participen en la vida cultural, comunitaria y social, dentro y fuera del centro, mediante actividades como la participación ciudadana, salidas, conferencias, fiestas, dinamización comunitaria o programas de envejecimiento activo".

Añade, además, que "la precariedad ha provocado que en centros que no cuentan con animador u horas suficientes, nuestras funciones son asumidas por otras categorías profesionales que hacen lo que buenamente pueden, estamos seguros de que con buena voluntad, pero situaciones que, a nuestro parecer, son preocupantes".

Las exigencias del guión

El modelo Cuidas habla de Atención Centrada en la Persona. Sin embargo, estos trabajadores aseguran que "es imposible cuidar con corazón cuando el propio sistema nos deja sin herramientas, sin jornada, sin recursos y sin reconocimiento". "Nuestro trabajo no puede depender de un programa que puede modificarse o, incluso, desaparecer", explica Lorena Rivas.

La necesidad de la Animación Sociocultural existía mucho antes del Cuidas, porque, salvo la figura del trabajador social, "somos la única categoría sociocomunitaria dentro de los centros residenciales". Rivas apunta que "somos los profesionales que conectamos a las personas mayores con su entorno, con su comunidad, con su historia y con su proyecto de vida y, sin animación, las residencias corren el riesgo de convertirse exclusivamente en espacios sanitarios, perdiendo su esencia social".

Es por eso que instan a las administraciones competentes a "reconocer el capital humano que ya existe en la organización, dotarlo de jornada y medios". Porque "no hay medicina que cure lo que cura la felicidad", concluye Lorena Rivas.