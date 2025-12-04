Diez días para conocer Grado con guía: estas son las fechas y horas de las visitas gratuitas al casco histórico, la arquitectura indiana y los museos de la villa

Grado es rico en patrimonio e historia y esta puede conocerse recorriendo el centro de la villa, a través de sus edificios más emblemáticos y de los nombres de sus plazas y calles. Aunque hay una señalización turística con paneles informativos ante cada uno de los puntos de interés, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de saber más de cada uno de ellos con una visita guiada que lleva directamente a esos rincones.

Este mes de diciembre las opciones para disfrutar de estas visitas guiadas vuelven a ser numerosas en fechas. Todas son gratuitas, pero es necesario reservar a través de la Oficina de Turismo de Grado (636 90 90 88 /turismo@ayto-grado.es).

Lo que sigue es el detalle de la oferta municipal para este mes de diciembre, con los días e itinerarios de estas visitas guiadas.

Casco histórico, que incluye la Capilla de los Dolores y el Museo Llagar de sidra

Sábado día 6: 12.00 horas

Domingo día 7: 11.00 horas

Jueves día 11: 12.00 horas

Domingo día 14: 12.00 horas

Domingo día 21: 11.00 horas

Domingo día 28: 12.00 horas

Casco histórico y arquitectura indiana

Sábado día 6: 12.00 horas

Museo "Villa ya mercáu"

Viernes día 5: 12.00 horas

Además de estas propuestas, hay visitas guiadas, también gratuitas y en este caso sin necesidad de reserva previa, a la Coleccción Historia de la Fotografía, de Corsino Fernández, este domingo, día 7, a las 12.00 horas, y a la de "Acordeones" de Felipe Rubial, el domingo 21, a las 12.00 horas.

Por otro lado, se puede visitar de manera libre la sede de La Cardosa del Museo Etnográfico, dedicado a la cultura tradicional y que alberga la Colección de la Guerra Civil. Está abierto los miércoles, de 16.00 a 18.30 horas. Para este mes de diciembre se recomienda consultar en la Oficina de Turismo por si hubiese algún cambio.