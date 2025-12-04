Diez días para conocer Grado con guía: estas son las fechas y horas de las visitas gratuitas al casco histórico, la arquitectura indiana y los museos de la villa
El área municipal de Turismo ofrece itinerarios para descubrir los rincones más emblemáticos de la capital moscona
Grado es rico en patrimonio e historia y esta puede conocerse recorriendo el centro de la villa, a través de sus edificios más emblemáticos y de los nombres de sus plazas y calles. Aunque hay una señalización turística con paneles informativos ante cada uno de los puntos de interés, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de saber más de cada uno de ellos con una visita guiada que lleva directamente a esos rincones.
Este mes de diciembre las opciones para disfrutar de estas visitas guiadas vuelven a ser numerosas en fechas. Todas son gratuitas, pero es necesario reservar a través de la Oficina de Turismo de Grado (636 90 90 88 /turismo@ayto-grado.es).
Lo que sigue es el detalle de la oferta municipal para este mes de diciembre, con los días e itinerarios de estas visitas guiadas.
Casco histórico, que incluye la Capilla de los Dolores y el Museo Llagar de sidra
- Sábado día 6: 12.00 horas
- Domingo día 7: 11.00 horas
- Jueves día 11: 12.00 horas
- Domingo día 14: 12.00 horas
- Domingo día 21: 11.00 horas
- Domingo día 28: 12.00 horas
Casco histórico y arquitectura indiana
- Sábado día 6: 12.00 horas
Museo "Villa ya mercáu"
- Viernes día 5: 12.00 horas
Además de estas propuestas, hay visitas guiadas, también gratuitas y en este caso sin necesidad de reserva previa, a la Coleccción Historia de la Fotografía, de Corsino Fernández, este domingo, día 7, a las 12.00 horas, y a la de "Acordeones" de Felipe Rubial, el domingo 21, a las 12.00 horas.
Por otro lado, se puede visitar de manera libre la sede de La Cardosa del Museo Etnográfico, dedicado a la cultura tradicional y que alberga la Colección de la Guerra Civil. Está abierto los miércoles, de 16.00 a 18.30 horas. Para este mes de diciembre se recomienda consultar en la Oficina de Turismo por si hubiese algún cambio.
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Aparece en la balsa de Berbes uno de los coches donde podrían estar los cuerpos de Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más